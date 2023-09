N'ayez plus peur de faire vos bagages: ne les faites plus! Image: shutterstock / watson

Vous détestez faire votre valise? Cette compagnie a la solution

Vous repoussez toujours le moment de faire vos bagages et, la veille du départ, vous paniquez, un œil sur la météo locale, l'autre sur votre tas de linge sale? Japan Airlines a trouvé la parade.

«Est-ce que prendre 27 t-shirts blancs, au cas où je me tache, c'est raisonnable? Tu penses que deux jeans, ça suffit? On a besoin d'une veste? Mais en fait, il fait chaud ou pas à Tokyo en septembre?»

Si l'idée de faire votre valise vous donne envie de rester chez vous à pleurer dans le noir en hurlant «pourquoi, pourquoiiiii», la compagnie aérienne Japan Airlines a une solution pour vous. Grâce à son service «Any Wear, Anywhere», un jeu de mots qui signifie «n'importe quel vêtement, n'importe où», vous passerez de bonnes vacances sans avoir à vous casser la tête.

Comment ça marche ?

En test jusqu'en juillet 2024, le service permet aux voyageurs à destination du Japon de louer des vêtements adaptés à leur lieu de vacances. Et hop, pas de bagage, pas de problème!

Pour louer les vêtements dont les touristes ont besoin, il faut penser à réserver un mois à l'avance via l'entreprise Sumitomo Corporation. Les clients ont le choix entre plusieurs critères, comme la taille ou la saison, mais aussi le style qu'ils préfèrent.

Plusieurs packages sont proposés: un premier à environ 25 francs, qui comprend entre trois et quatre hauts, accompagnés de deux bas. Ou l'option à 42 francs, qui compte cinq à six hauts et trois bas. Et (normalement) aucune chance de perdre les pièces, puisqu'elles sont livrées directement à l'hôtel le jour de l'arrivée, pour une durée de maximum deux semaines.

Plusieurs raisons pour justifier ce service

Le but de Japan Airlines n'est pas uniquement d'aider ses passagers face à l'affreux stress que représente le fait de faire une valise. Selon la compagnie, le service permet aussi d'avoir des avions moins lourds qui, par conséquent, émettent moins de CO2. Les calculs ont abouti à la conclusion que dix kilos de bagages en moins permettent de réduire les émissions de CO2 de 7,5 kilos.

Par ailleurs, cette location de vêtements permet de miser aussi sur la durabilité des habits qu'elle utilise.

«Tous les vêtements disponibles à la location sont issus de stocks excédentaires et de vêtements usagés, ce qui crée une plus-value écologique.» Japan Airlines dans un communiqué de presse.

La compagnie aérienne affirme au passage que 40% des vêtements dans nos penderies ne sont pas portés.

