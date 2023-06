Au point 5, vous découvrirez où se trouve cette impressionnante tour d'observation. Image: Schaffhauserland Tourismus

Ces 7 tours vous offrent la plus belle vue de Suisse

La Suisse regorge de promenades panoramiques. Partout, on veille à ce que la vue soit toujours un peu plus belle. Voici sept installations qui gagnent à se faire connaître.

Je ne sais pas pour vous, mais quand j'aperçois une tour d'observation, je me dois de monter dessus. Dans les villes, j'aime me rendre sur le plus haut bâtiment accessible. En Suisse, il y a beaucoup de promenades panoramiques. Voici donc sept propositions où vous pourrez vraiment profiter de la vue (généralement à 360 degrés).

Bronschhofen SG

Distance: 5 kilomètres

Durée: 1h30

Effort physique: facile

Clique ici pour voir l'itinéraire.

Départ de Wil. Marche facile depuis le village jusqu'à la tour de Wil, que nous atteignons en 40 minutes environ. 189 marches vous mèneront au sommet de la structure couverte.

Un escalier en colimaçon de 34 mètres. La montée et la descente se font par deux cages d'escaliers indépendantes. Image: Reto Fehr

34 mètres plus haut, la promesse d'une belle vue sur Wil et ses environs, mais également sur les Alpes bernoises et jusqu'aux montagnes autrichiennes.

Deux endroits prévus pour faire un feu se trouvent à proximité (à environ 200 mètres de la tour). Le chemin du retour peut se faire en boucle. Ne manquez pas la vieille ville de Wiler, un petit bijou!

Itinéraire:

Chardonne VD

Distance: environ 9 kilomètres

Durée: environ 2h30

Effort physique: moyen

Clique ici pour voir l'itinéraire.

Le Mont-Pèlerin est un incontournable. Départ en funi depuis Vevey, qui nous amène 400 mètres plus haut, puis on marche une bonne heure pour atteindre la tour panoramique. Le tout avec une vue imprenable sur le Léman.

L'ascenseur panoramique atteint la plateforme d'observation. En arrière-plan, le lac Léman. Image: GoldenPass Services

La tour de télécommunication «Plein Ciel», haute de 122 mètres, est la seule en Suisse qui peut aussi être utilisée comme tour d'observation. En bonus, pas besoin de s'éreinter dans les escaliers, puisque l'ascenseur panoramique te conduit 64 mètres plus haut.

Et la vue en direction de Lausanne et Genève est splendide. Image: Schweiz Tourismus

Vous pouvez effectuer le retour par le même chemin. Ceux qui préfèrent faire une boucle peuvent aussi le faire. Une fois de retour à Vevey, c'est l'occasion de profiter de la ville.

Itinéraire:

Lenzburg AG

Distance: environ 9 kilomètres

Durée: environ 2h30

Effort physique: facile

Clique ici pour voir l'itinéraire.

La tour Esterli se distingue par sa structure en béton. Au départ, lors de sa construction en 1905, elle était en bois. Près de 70 ans plus tard, elle a pris sa forme actuelle. 253 marches mènent à la plateforme d'observation de 45 mètres. C'est nettement plus haut que la première tour, construite au début du XXe siècle.

La tour Esterli émerge de la forêt et offre un panorama allant jusqu'au lac de Hallwil et, si la visibilité le permet, jusqu'aux Alpes. Image: Christian Betschart

On y a une vue magnifique sur le canton d'Argovie, jusqu'au sud de l'Allemagne et les Alpes. Des emplacements pour grillades au pied de la tour et dans la forêt, sont prévus.

La randonnée part de Seon. Direction la gare de Lenzbourg. Il est tout à fait possible de faire une boucle à partir de ces deux endroits.

Itinéraire:

Gibloux FR

Distance: 7 kilomètres

Durée: environ 2h

Effort physique: moyen

Clique ici pour voir l'itinéraire.

L'aventure commence à l'arrêt de bus Malessert, près de Sorens, en Gruyère. De là, une grimpée de 300 mètres mène jusqu'au Gibloux.

La tour de télécommunication du Gibloux. Image: La Gruyère Tourisme

C'est ici que se trouve la tour de Swisscom qui culmine à près de 120 mètres de hauteur. La plateforme d'observation ne se trouve certes «qu'à» 37 mètres, mais la vue est loin d'être dégueu.

Vue sur le lac de la Gruyère et les Alpes. Image: La Gruyère Tourisme

Depuis la terrasse panoramique, vue sur la Gruyère et sur les Alpes. Le long de l'escalier extérieur, tu pourras suivre l'évolution de notre univers depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui.

Le retour se fait par un chemin de 300 mètres de dénivelé dans la forêt, puis par le bus jusqu'à Gumefens.

Randen SH

Distance: 23 kilomètres

Durée: 6h30

Effort physique: important

Clique ici pour voir l'itinéraire.

L'itinéraire de Randen passe par quatre tours: la Hagenturm (40 mètres), la Schleitheimer Randenturm (20 mètres), la Siblinger Randenturm (19 mètres) et la Beringer Randenturm (26 mètres).

Je n'ai pas pu me décider, alors, pour la peine, voici les quatre. Vous pouvez les faire en une journée, mais il faut compter 6h30 de marche et la randonnée est un peu difficile.

La tour panoramique de Siblingen. Image: Remo Bührer

Vous pouvez aussi visiter les tours séparément. D'un point de vue architectural, la tour la plus impressionnante est certainement la tour de Siblingen qui a été reconstruite en 2014. Les quatre tours offrent une belle vue sur le canton de Schaffhouse et au-delà de la frontière nationale.

La vue depuis la tour de Schleitheim. Image: Schaffhauserland Tourismus

Itinéraire:

Rietheim AG

Distance: 9 kilomètres

Durée: 2h

Effort physique: facile

Clique ici pour voir l'itinéraire.

24 marches au milieu d'un paysage plat. Cette tour ne se distingue pas par une vue.

La tour d'observation dans la réserve naturelle. Image: wikicommons/ tschoubby

Mais la tour d'observation dans la réserve naturelle des zones alluviales au bord du Rhin permet d'observer la vie dans l'étang. Un lieu inauguré en 2015. La tour en bois séduit par sa forme et sa construction particulières.

Vous pouvez visiter la zone alluviale en faisant une belle randonnée le long du Rhin en partant de Coblence et en continuant jusqu'à Bad Zurzach.

La tour panoramique et l'étang dans la réserve naturelle de Chly-Rhy. Image: Pro Natura Aargau

Itinéraire:

Röthenbach BE

Distance: 9 kilomètres

Durée: 2h30

Effort physique: moyen

Clique ici pour voir l'itinéraire.

Pour finir, nous visitons la tour du Chuderhüsi dans l'Emmental. Départ de Röthenbach. Après environ une heure, nous atteignons le restaurant Chuderhüsi et 500 mètres plus loin, dans la forêt de sapins, se trouve la tour panoramique avec une belle place de grillade.

La vue depuis la tour du Chuderhüsi. Image: Emmental Tourismus

Il vous reste 195 marches pour gravir la tour en bois de 42 mètres. Récompense au sommet: une vue panoramique à 360 degrés.

La tour culmine à 42 mètres. Image: Emmental Tourismus

La tour était d'ailleurs la plus haute tour en bois de Suisse jusqu'en 2010, lorsqu'elle a été dépassée par la tour du Chutzen. Nous terminons la boucle à nouveau à Röthenbach. Mais vous pouvez aussi continuer à marcher vers le nord et reprendre le bus à Oberhofen, par exemple.

Un panneau indicateur se trouve sur la plateforme d'observation. Image: Emmental Tourismus

Itinéraire:

BONUS: Montmagny FR

Distance: environ 10 kilomètres

Durée: environ 2h30

Effort physique: moyen

Clique ici pour voir l'itinéraire.

C'est une proposition bonus, puisqu'en raison de travaux, la tour ne sera probablement pas accessible avant le 1er avril 2024.

Au milieu du petit village de Montmagny se trouve le château d'eau de Montmagny. La tour de 41 mètres de haut a été construite en 1930. Pour arriver à la plateforme d'observation, il faut grimper 171 marches.

La tour d'eau de Montmagny. Image: Vully-les-Lacs Tourisme

Au sommet: vue sur le lac de Neuchâtel, sur le lac de Bienne, le lac de Morat, le Jura et les Alpes. L'accès est gratuit.

Vous n'avez pas besoin de faire de randonnée, vous pouvez vous garer à proximité. Si vous voulez vous rafraîchir ensuite, vous pouvez partir de Portalban et rejoindre la plus longue plage naturelle d'eau douce d'Europe à Salavaux, au bord du lac de Morat, en passant par la tour (l'inverse est également possible si vous préférez aller au bord du lac de Neuchâtel, à Portalban).

Itinéraire:

Traduit et adapté de l'allemand par Anaïs Rey.

