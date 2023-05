Vous cherchez où partir pour le week-end d'Ascension 2023? De gauche à droite: Porto, Vérone et le lac de Lucerne. watson

Vous ne savez pas quoi faire à l'Ascension? Voici les 5 adresses de la rédac'

Manger des sardines au barbecue, se perdre au fond d'une vallée grisonne ou câliner des chèvres (oui): watson se transforme en guide de voyage et vous livre ses meilleures adresses pour une escapade de quelques jours. Et si vous êtes à l'arrache, vous pouvez garder ces destinations pour le week-end de Pentecôte.

Team watson Suivez-moi

Plus de «Société»

Tout a commencé un lundi de mai, à la lecture d'un article qui recommandait les 10 meilleures villes à explorer le temps d'un week-end. Ni une, ni deux, la rédaction de watson a voulu elle aussi vous livrer ses adresses testées et approuvées.

Julien vous propose de...

Faire un break au lac des Quatre-Cantons

La destination que je recommande, pour un break de quelques jours pas très loin de chez soi, c'est Lucerne et le lac des Quatre-Cantons.

J'y suis allé il y a trois ans. J'avais réservé une chambre dans un hôtel au bord du lac, avec un balcon qui donnait sur l'eau. C'était splendide.

«Le lendemain, j'ai fait une randonnée jusqu'à la prairie du Grütli avant de prendre un bateau pour rejoindre Brunnen. L'eau était aussi bleue que le ciel et la montagne tombait à pic dans le lac, cela donnait au paysage des allures de fjord norvégien»

La vue sur la prairie du Ruetli et le lac de Lucerne. Image: KEYSTONE

Je suis resté un jour de plus dans la région afin d'y faire une nouvelle randonnée, cette fois sur un chemin pédestre offrant une vue à couper le souffle du côté de Weggis.

J'ai terminé mon séjour par un détour par Lucerne, dans le but de rendre visite au fameux lion, créé par un artiste danois que j'adore: Bertel Thorvaldsen.

Marie-Adèle vous propose de...

Vivre la slow life à Porto

Si vous voulez vivre la slow life, cette ville portugaise est idéale. On peut tout faire à pied ou presque. C’est à seulement deux heures de Genève en avion et sur place, la vie n’est pas chère.

La vue en montant dans Porto. watson

«On y va aussi pour la nourriture. Non, le Portugal ne se réduit pas au bacalhau»

A Porto, on peut déguster de délicieux fruits de mer (il faut goûter l’arroz de marisco, le riz aux fruits de mer), des sardines grillées au barbecue (l’une des spécialités) et chaque année, de nouveaux restaurants inspirés de la healthy food ouvrent, car la ville a de plus en plus la cote.

Les fameuses sardines grillées au barbecue. watson

Il faut absolument visiter le parc de Serralves, se balader au bord du Douro en se laissant tenter par une dégustation de porto et prendre l’apéro au coucher de soleil au Jardím das Oliveiras.

Joanna vous propose de...

Câliner des chèvres à Anzeindaz

Une vaudoiserie à portée de kilomètres! Voilà un gîte de montagne qui a l'avantage d'être au carrefour de nombreuses activités.

Vous pouvez soit vous arrêter et profiter de la vue époustouflante qu'offre le Miroir d'Argentine, tout en dévorant une bonne glace de crème fraîche (additionnée d'un kilo de sucre).

La montagne Le Miroir d'Argentine. Image: KEYSTONE

Soit emprunter le pittoresque chemin escarpé vous menant au plateau d'Anzeindaz, pour câliner des petites chèvres et vous désaltérer au refuge Giacomini, au cœur des Alpes vaudoises.

Alexandre vous propose de...

Déambuler dans les ruelles de Vérone

Quelque peu oubliée des destinations de l'Italie du Nord, car sur la route directe de Venise depuis la Suisse, Vérone ne manque pourtant pas de charme.

Construite sur un camp romain, la vieille ville aux ruelles quadrillée est magnifique de jour, où on peut se perdre à pied durant de longues heures à l'ombre des ruelles étroites et plus que charmantes dans la fraîcheur de la soirée.

«On y trouve de gracieuses églises et basiliques, plusieurs musées et le Colisée romain le mieux conservé d'Italie»

Le charme de Vérone. watson

La ville est parfaite pour une visite de deux jours. Les bons restaurants y sont nombreux si on accepte de s'écarter un peu des pièges à touriste des grandes places. Vous pouvez aussi aller visiter le balcon de Roméo et Juliette, mais on vous le déconseille. Pourquoi? Il y a foule, et pour pas grand-chose: on rappelle que les deux amants sont fictifs et proviennent d'un roman britannique.

La bière et la pizza, ça fonctionne toujours. watson

Si vous partez de Lausanne ou du Valais, un train direct vous y amènera, mais il part tôt (à 6h18 de Lausanne). Sinon, des correspondances avec un arrêt à Milan sont possibles le reste de la journée. Si vous vous y rendez en voiture, vous pourrez même faire une halte sur le lac de Garde.

Saïnath vous propose de...

Découvrir un canyon au fond d'une vallée grisonne

Entouré d'une forêt et aux pieds d'une montagne, le canyon de Flims est typiquement le genre de paysage qu'on trouve dans ce bout de vallée située dans les Grisons.

Le canyon de Flims, dans les Grisons. Image: Shutterstock

Un bonheur pour les amateurs de randonnée en montagne ou de VTT pour les plus aventureux. Quant à ceux qui veulent se mettre bien, on y trouve même un sublime hôtel belle époque.