Baba Vanga prédit la mort de Poutine et plein d'autres malheurs pour 2024

On les ressort chaque année du placard pour nous flanquer les chocottes: les prédictions pour l'année à venir de Baba Vanga, obscure mais influente voyante bulgare décédée en 1996, et celles de Nostadramus, éminent penseur du 16e siècle. Alors, quel déluge s'apprête encore à nous tomber sur la tronche en 2024?

C'est une tradition presque aussi ancestrale que de sortir les vieilles guirlandes de Noël des cartons, ou de s'entêter à acheter une bombe à Nouvel An, tout en sachant qu'on en retrouvera les reliquats sous le canapé pour les six prochains mois: se plonger dans les sinistres prévisions de Baba Vanga pour l'année à venir.

Baba Vanga, pour le commun des mortels

Pour commencer, un petit who's who, si l'art de tirer les cartes ou de lire dans les étoiles vous est assez peu familier. Contrairement à ce que son nom indique, Baba ne désigne pas seulement un dessert.

Un dessert succulent, soit dit en passant. Image: iStockphoto

Baba Vanga, c'est aussi une célèbre voyante, née en 1911 dans la pampa bulgare. Vangelia Pandeva Gushterova, de son nom complet, a raconté toute sa vie avoir perdu la vue à l'âge de 12 ans au terme d'une «tornade». Un mal pour bien, dans son cas, puisque la jeune femme s'est découvert dans la foulée un don de prophétie. Ses visions l'ont rendue célèbre dès la fin des années 70, au point que des hommes d'Etat de renom, comme le tsar Boris III ou le dirigeant soviétique Leonid Brejnev, seraient venus la consulter.

Il faut dire que, dans le cas de certains grands évènements, Baba aurait vu juste: la mort de la princesse Diana, le naufrage du sous-marin russe Koursk, les attentats du 11 septembre, l'élection de Barack Obama, celle de Donald Trump ou même son propre décès, le 11 août 1996, à l'âge de 85 ans.

On se souvient surtout de cette petite dame âgée aux yeux plissés.

Bien que la «Nostradamus des Balkans» ne soit plus de ce monde depuis près de 30 ans, ses prévisions continuent de nous faire frémir chaque année. On en a jusqu'en 5079 - date présumée de la fin du monde, selon la Bulgare.

Que nous promet 2024?

Justement, à l'en croire, l'année 2024 risque d'être un grand cru en matières d'évènements morbides et dramatiques.

Parmi ses prédictions pour l'an prochain: une tentative d'assassinat de Vladimir Poutine par un de ses compatriotes; la multiplication des attaques terroristes en Europe (dont une attaque biologique par un «grand pays»); une gigantesque crise économique mondiale; des événements météo «terrifiants» et des catastrophes naturelles en série; ou encore, cerise sur le gâteau, des cyberattaques de grande ampleur sur les infrastructures cruciales, tels que les réseaux électriques.

Cela dit, tout n'est pas désespéré: Baba Vanga nous a également promis d'«importantes percées médicales», dont de nouveaux traitements en 2024 pour des maladies incurables comme Alzheimer ou le cancer, ainsi qu'une «avancée technologie majeure» dans le domaine de l'informatique quantique. Youhouhou!

Et puis, rassurez-vous: les prochaines années ne s'annoncent pas complètement dépourvues de positif. Avant sa mort, Baba Vanga a prédit la résolution de la crise alimentaire dans le monde «entre 2025 et 2028», le retour du communisme en 2076 ou encore la possibilité de voyager dans le temps en 2304. On se réjouit.

Et du côté de Nostadramus?

Si vous êtes fada des prédictions glauquissimes, vous serez peut-être également intéressé par celles de Nostradamus, le vrai, savant et astrologue français respecté qui murmurait à l'oreille de la reine de France au 16e siècle.

Sa barbe, à elle seule, était très respectable. Image: Corbis Historical

Loin de se contenter de régaler la seule cour de France avec ses obscures visions, Nostradamus a émis ses pronostics pour les générations futures dans son célèbre ouvrage Les Prophéties, publié en 1555. Si bien qu'aujourd'hui encore, nous pouvons imaginer à quelle sauce nous allons être mangés.

Les Prophéties s'étendent sur plusieurs siècles. Universal Images Group Editorial

Nostradamus, lui, aurait notamment vu la mort de la reine Elizabeth II, la montée au pouvoir d’Adolf Hitler ou encore l’assassinat du président John F. Kennedy. En 2023, il avait misé sur une inflation terrifiante, le réchauffement climatique ou encore un «feu céleste sur l'édifice royal». Alors non, pas de météore se dirigeant à toute vitesse sur Buckingham Palace, mais les mémoires du prince Harry, Spare, avaient un peu de ça.

En 2024, le programme s'annonce tout aussi fourni, avec des inondations massives, une potentielle «grande famine», la nomination d’un nouveau pape ou encore un violent conflit international, avec un quatrain énigmatique annonçant que:

«L'adversaire rouge pâlira de peur. Il fera peur au grand océan» Une possible allusion à l’escalade du conflit en Asie avec la Chine impliquant les pays de l’Otan, selon les experts astraux.

Sans oublier, comme clou du spectacle, une abdication royale. Bien que les écrits de notre astrologue ne mentionnent pas de roi en particulier, on peut lire dans ses prophéties qu'un certain «roi des îles» sera «chassé par la force» pour être remplacé par «quelqu'un qui n'aura aucune marque de roi». De quoi rendre complètement baba l'experte royale de watson. (Oui, pardon, elle était pas drôle.)

Allez, courage, on se donne rendez-vous l'année prochaine pour le bilan et de nouvelles annonces traumatisantes. (mbr)