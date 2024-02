Nouvelle fonction Whatsapp: fini les screenshots des photos de profil

Les utilisateurs de Whatsapp ne peuvent déjà plus sauvegarder les photos de profil d'autres utilisateurs. L'application coupe maintenant court à une possibilité de contourner cette fonction.

Steve Haak / t-online

Il y a quelques années, Whatsapp avait supprimé une fonctionnalité qui permettait de télécharger et de sauvegarder les photos de profil d'autres utilisateurs. Aujourd'hui, les développeurs veulent pousser la protection de la sphère privée encore plus loin. Selon le portail WABetainfo, l'entreprise testerait actuellement une fonction qui empêche de faire une capture d'écran des photos de profil d'autrui.

En effet, une fois la nouvelle version bêta pour Android (2.24.4.25) installée, il ne serait plus possible de faire des captures d'écran des photos de profil. Si l'on essaie de faire une capture d'écran de la photo de profil d'un autre utilisateur, un message apparaîtrait: «Can't take a screenshot due to app restrictions» – il n'est pas possible de faire une capture d'écran en raison de restrictions liées à l'application.

Whatsapp va interdire les screenshots de photo de profil. Image: Shutterstock

Empêcher les usurpations d'identité

Avec cette fonction, WhatsApp veut «empêcher le partage non autorisé de photos de profil» et protéger la vie privée de ses utilisateurs, écrit WABetainfo. Il y aurait aussi des cas où des photos de profil de tiers ont été utilisées à des fins criminelles – pour harceler des utilisateurs ou pour usurper leur identité.

Whatsapp n'a pas confirmé si la fonction sera disponible dans la prochaine mise à jour officielle de l'application. Mais comme les fonctions des versions bêta de Whatsapp sont généralement reprises dans la version officielle, il est probable que la fonction sera mise à disposition de tous les utilisateurs dans les semaines à venir. Nous ne savons toutefois pas si l'option sera également disponible pour les utilisateurs Apple.

Whatsapp est depuis des années la messagerie la plus populaire en Suisse. Il n'y a pas de publicité et l'application est liée au numéro de téléphone de l'utilisateur plutôt qu'à un profil. Les messages sont protégés par un cryptage de bout en bout, ce qui fait qu'ils ne sont visibles que sur les appareils des utilisateurs concernés, sans que Whatsapp puisse les voir.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci