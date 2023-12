C'est fini le chaos sur les groupes WhatsApp

Etre rapidement informé de l'essentiel - c'est ce que devrait permettre la nouvelle fonction «Epingler» de WhatsApp. Voici comment cela fonctionne.

Laura Helbig / t-online

Un article de

Autrefois, on envoyait encore des cartes d'invitation, mais aujourd'hui, on aime bien inviter des gens à un anniversaire ou à une autre fête via les groupes WhatsApp. Mais ces discussions peuvent vite tourner au chaos. Il peut arriver que les informations essentielles soient perdues.

C'est désormais terminé pour WhatsApp. En effet, l'application de messagerie a introduit une nouvelle fonction que de nombreux utilisateurs attendaient: la fixation des messages.

Lorsque l'on épingle un message, il apparaît en haut du chat sous forme de bannière. Si l'on clique dessus, on passe directement au message et on peut le lire. Cela fonctionne aussi bien dans les chats privés que dans les groupes - et même dans l'application web. On peut en outre choisir si le message doit rester épinglé pendant 24 heures, sept jours ou 30 jours.

Comment épingler les messages sur WhatsApp?

Et voilà comment ça marche:

Pour les iPhones: appuyer longuement sur le message à fixer ➞ sélectionner «Epingler» (se trouve parfois aussi sous l'onglet «Plus») ➞ sélectionner la durée de la nouvelle épingle ➞ le message est fixé et reste visible.

appuyer longuement sur le message à fixer ➞ sélectionner «Epingler» (se trouve parfois aussi sous l'onglet «Plus») ➞ sélectionner la durée de la nouvelle épingle ➞ le message est fixé et reste visible. Pour les téléphones Android: Appuyer longuement sur le message à fixer ➞ Sélectionner les trois points verticaux et choisir «Epingler» ➞ Choisir la durée de la fixation ➞ Appuyer sur «Epingler».

Appuyer longuement sur le message à fixer ➞ Sélectionner les trois points verticaux et choisir «Epingler» ➞ Choisir la durée de la fixation ➞ Appuyer sur «Epingler». Web/bureau: Passer la souris sur le bord droit du message jusqu'à ce qu'une flèche vers le bas apparaisse ➞ Sélectionner «Epingler» ➞ Sélectionner la durée de la fixation ➞ Appuyer sur «Epingler».

Si l'on effectue cette action, l'indication que l'on a soi-même ou l'autre épinglé un message apparaît dans le déroulement du chat. Le message est alors visible pour le partenaire de chat ou tous les membres du groupe sous forme de bannière.

Voici comment détacher les messages épinglés

Lorsque le délai choisi de 24 heures, sept ou 30 jours est écoulé, le message est libéré de lui-même de l'épingle. Il est toutefois possible de le faire manuellement:

Pour les iPhones: Appuyer longuement sur le message ➞ sélectionner «Détacher».

Appuyer longuement sur le message ➞ sélectionner «Détacher». Pour les téléphones Android: Appuyer longuement sur le message ➞ Sélectionner «Détacher» et confirmer.

Appuyer longuement sur le message ➞ Sélectionner «Détacher» et confirmer. Web/bureau: Passer la souris sur le bord droit du message jusqu'à ce qu'une flèche vers le bas apparaisse ➞ Sélectionner «Détacher».

Il y a cependant un bémol à cette nouvelle fonction. Lorsque de nouveaux membres sont ajoutés dans un groupe, ils ne peuvent pas voir les messages épinglés qui ont été envoyés avant leur arrivée.

La nouvelle fonction est encore en cours de déploiement. Ceux qui ne la voient pas encore devraient simplement attendre quelques jours ou vérifier manuellement dans l'App Store ou le Play Store si la version actuelle de WhatsApp est disponible.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)