Ce dossier est verrouillé et ne peut être ouvert que par empreinte digitale, scan du visage, code PIN ou modèle, en fonction de ce que l'on a défini comme verrouillage de l'appareil.

Une fois le message vocal envoyé, il n'est donc plus possible pour son auteur de l'écouter. Pour les messages vocaux sans autodestruction, cela sera toujours le cas. Cette nouvelle fonction devrait être lancée dans le monde entier dans les prochains jours.

Comme les photos et les vidéos à usage unique, les messages vocaux auto-effaçables sont marqués d'un symbole «1» et ne peuvent être écoutés qu'une seule fois.

WhatsApp a introduit une nouvelle fonction pour les messages vocaux. Les utilisateurs peuvent dorénavant envoyer des vocaux qui disparaissent automatiquement après avoir été écoutés, indiquent les développeurs de WhatsApp sur leur blog. Jusqu'à présent, cette option n'était possible que pour les images et les vidéos.

Après les images et les vidéos, les utilisateurs peuvent désormais faire disparaître leurs messages vocaux dès qu'ils sont écoutés.

