Vous allez pouvoir changer la couleur de WhatsApp

Pour l'heure, on ne sait pas si ces transferts d'historiques de conversation seront également possibles dans le sens inverse, c'est-à-dire d'Android vers iOS. Seule certitude, WhatsApp souhaite à l'avenir «donner à beaucoup plus de personnes la possibilité d'exporter leurs chats très facilement et en toute sécurité lorsqu'elles changent de système d'exploitation de leur choix».

Selon ce document, les utilisateurs devraient à l'avenir pouvoir modifier le vert par défaut et choisir leur propre couleur. Les couleurs disponibles seraient le vert, le jaune, le bleu, le rouge et le violet.

Les développeurs de WhatsApp ont ajouté de nouvelles fonctionnalités à leur application. Dans une version bêta de la messagerie, les utilisateurs peuvent désormais modifier le design par défaut. C'est en tout cas ce que rapporte le site wabetainfo , qui rassemble et publie les messages des testeurs de WhatsApp concernant les modifications et mises à jour de l'application.

De nouvelles fonctions WhatsApp seront bientôt disponibles. Elles permettront notamment aux utilisateurs de personnaliser davantage l'apparence de l'application et de partager des sons. On vous explique.

Pamela Anderson pose dans une pub sans maquillage

L'actrice et mannequin a décidé, l'an dernier, d'abandonner de plus en plus souvent le maquillage, comme lors de la Fashion Week de Paris, où elle avait fait sensation. Pamela Anderson persiste et signe dans une campagne publicitaire pour la marque Proenza Schouler.

Exit les artifices, Pamela Anderson veut qu'on sache qui elle est vraiment sous la couche de maquillage – au sens propre. A 56 ans, l'Américano-Canadienne vient de décrocher une campagne pour la collection printemps 2024 de Proenza Schouler, où elle se dévoile avec une touche particulière qui n'a pas échappé au public: l'actrice et mannequin a décidé de faire l'impasse sur le maquillage, exhibant fièrement un visage au naturel dans chaque cliché.