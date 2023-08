Cette nouvelle fonction de WhatsApp va exaucer vos désirs

L'application de messagerie instantanée teste une nouvelle fonction permettant aux utilisateurs de créer leurs propres images à l'aide de l'intelligence artificielle. D'autres nouveautés permettant de faciliter les échanges sont aussi en préparation.

Depuis le succès d'applications telles que ChatGPT et Midjourney, l'intelligence artificielle (IA) est sur toutes les lèvres et utilisée au quotidien par de nombreuses personnes. WhatsApp saute à son tour dans le train.

Comme le rapporte le portail WABetaInfo, le service de messagerie teste une nouvelle fonction avec un petit groupe de bêta-testeurs. Et si vous aimez envoyer des stickers (aussi dit autocollants), cette fonctionnalité devrait vous plaire.

L'IA à l'écoute

Selon WABetaInfo, les utilisateurs sélectionnés pour la version test ont la possibilité de créer eux-mêmes des stickers à l'aide de l'intelligence artificielle. Pour ce faire, il suffit de sélectionner le bouton «Créer» dans l'onglet «Sticker» du clavier et de décrire à l'oral le motif que l'on souhaite voir apparaître, par exemple:

«Un chat qui rit sur un skateboard» Créer des autocollants avec l'IA: voici à quoi ressemble la nouvelle fonction sur WhatsApp. Image: wabetainfo

L'IA crée alors des stickers qui correspondent à la description. Il est possible de les utiliser et de les partager avec ses contacts. Grâce à ce nouvel outil, les utilisateurs peuvent ainsi personnaliser leurs messages et n'ont pas besoin d'utiliser des applications tierces pour créer de nouveaux stickers.

Mais WhatsApp a d'autres objectifs pour personnaliser vos échanges. Le formatage de texte permet aussi de rendre les messages plus lisibles. Actuellement, WhatsApp offre une palette assez restreinte de possibilités de mise en forme. On ne peut que mettre le texte en gras, en italique ou le barrer.

Nouvelles options de formatage

Toujours d'après WABetaInfo, il y aura par exemple une nouvelle fonction de citation qui permettra de mieux répondre aux messages de son correspondant, bien qu'il soit déjà possible de répondre directement à un message précis.

Avec la mise à jour, les utilisateurs devraient par ailleurs parvenir à marquer certains passages de texte et ne répondre qu'à ceux-ci. Cela pourrait s'avérer utile si l'on souhaite aborder un point particulier d'un long message.

De plus, la nouvelle fonctionnalité amènera une meilleure visualisation des listes, en utilisant des puces. Cela n'était pas possible jusqu'à présent. Si l'on voulait par exemple envoyer une liste de courses à quelqu'un, le texte ne pouvait être affiché que les uns en dessous des autres. Avec les puces, ces messages seront par conséquent plus faciles à lire.

