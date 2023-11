WhatsApp teste une nouvelle fonction et copie YouTube

Une nouvelle fonction sur WhatsApp (encore en phase bêta) permettra de naviguer plus facilement dans les vidéos. Elle sera disponible pour tous les utilisateurs dans une prochaine mise à jour.

WhatsApp teste un système de double clic sur ses vidéos, comme le rapporte le portail «WABetaInfo» sur la version bêta 2.23.24.6 récemment déployée pour Android. Celui-ci permettra à l'avenir de visionner et rejouer plus facilement une vidéo. Dans la phase de test qui a commencé, la nouvelle fonction n'est actuellement accessible qu'à un certain nombre d'utilisateurs enregistrés, la mise à jour officielle est attendue dans les semaines à venir.

La fonction du double clic serait simple, et déjà connue des utilisateurs: pendant qu'une vidéo est en cours de lecture, il est possible de la rembobiner de dix secondes en tapant deux fois sur le côté gauche du smartphone. En tapant deux fois de suite sur le côté droit, on peut l'avancer de dix secondes - exactement comme sur YouTube donc.

Une navigation facilitée dans les vidéos

Ceux qui envoient ou reçoivent souvent des vidéos via la messagerie de Meta devraient se réjouir: le double clic facilitera considérablement la navigation au sein d'une vidéo WhatsApp. Actuellement, il est encore assez compliqué de taper sur l'écran avec le doigt et de se déplacer ensuite sur la ligne de temps en espérant atteindre le bon endroit.

WhatsApp teste régulièrement de nouvelles fonctions afin de garantir une utilisation aussi simple et intuitive que possible. Pour tester les nouveautés avant tout le monde, il faut s'inscrire au programme bêta de WhatsApp pour Android. Les versions bêta peuvent ensuite être téléchargées à partir du Google Play Store. Actuellement, le nombre limité de testeurs est toutefois épuisé. (mho)