WhatsApp change radicalement de look

L'application de messagerie s'offre un nouveau design. La mise à jour de Whatsapp devrait être bientôt accessible à l'ensemble des utilisateurs. Voici ce que l'on sait.

Sandra Simonsen / t-online

Comme le rapporte le site wabetainfo.com, WhatsApp a développé une nouvelle interface utilisateur pour son application au cours des derniers mois. Si quelques chanceux ont déjà accès aux nouveautés, la mise à jour sera peu à peu étendu à l'ensemble des utilisateurs.

A quoi ressemble le nouveau Whatsapp?

Ce remaniement doit permettre d'améliorer l'utilisation de WhatsApp. Par exemple, de nouvelles couleurs et de nouveaux symboles de l'ensemble Material Design 3 feront leur apparition. Ainsi, le vert utilisé jusqu'à présent sera légèrement plus foncé. Lorsque l'application est utilisée en mode sombre, il deviendra vert sapin.

Les nouvelles icônes devraient moderniser WhatsApp et le rendre visuellement plus agréable. En plus des changements esthétiques, certaines versions bêta de la mise à jour proposent également des fonctionnalités supplémentaires pour les conversations de groupe. Il sera désormais possible de créer des événements, de quoi faciliter ainsi la planification de rencontres et d'activités communes.

Qui peut déjà voir et tester le nouveau WhatsApp?

Jusqu'à présent, seule une poignée d'utilisateurs-tests peuvent télécharger la mise à jour.

Pour les utilisateurs d'iPhone, installez la mise à jour bêta de WhatsApp 23.21.1.70 pour iOS.

Les utilisateurs d'Android bénéficient, eux, d'autres nouveautés avec la mise à jour 2.23.21.12 et la 2.23.21.15, comme la nouvelle interface utilisateur et le transfert d'appel confidentiel, ainsi que la nouvelle fonction d'événement de chat en groupe.

Image: wabetainfo

Dans les semaines à venir, un nombre croissant d'utilisateurs devrait y avoir accès.

Traduit par Valentine Zenker