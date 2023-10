Image: Shutterstock

La justice classe l'enquête sur ce youtubeur

Le Français Norman Thavaud faisait l'objet une enquête préliminaire pour viols, agressions sexuelles et corruption de mineurs depuis janvier 2022.

Selon une information du Parisien, l'enquête préliminaire qui visait Norman Thavaud aurait été classée sans suite, «les infractions n’ayant pas suffisamment été caractérisées», précise le quotidien. Pour rappel, le célèbre youtubeur français était accusé de viols et corruption de mineurs suite à la plainte de sept jeunes femmes.

Contactés par le quotidien français, les avocats de plusieurs victimes ont réagit: « Nous prenons acte du classement sans suite, nous continuons de considérer que les éléments constitutifs des infractions reprochées à Norman Thavaud sont caractérisés. Nous nous réservons le droit de déposer une plainte avec constitution de partie civile.»

Viol et corruption de mineur pas retenus

Parmi les plaignantes, cinq d’entre elles – dont deux étaient mineures au moment des faits – avaient accusé de viol le youtubeur aux 12 millions d'abonnés. Norman Thavaud avait été placé en garde à vue le 5 décembre 2022. Il avait été libéré le lendemain, sans poursuites, le temps de continuer les investigations.

Selon le Parquet de Paris, cité par Le Parisien, pendant sa garde à vue, le youtubeur n'aurait pas contesté «la matérialité des faits» mais le fait qu'il y n'ait pas eu consentement.

Le ministère publique n'a pas retenu la qualification de corruption de mineur «au motif que l’âge des jeunes filles n’a jamais été précisé en début de prise de contact et qu’elles n’avaient pas d’apparence physique ni de discours laissant supposer de la part du mis en cause une particulière attirance pour les enfants ni les corps enfantins», lit-on sur le site du Parisien.

Pour ce qui est des qualifications de viol et d’agression sexuelle, le Parquet estime qu'elles ne peuvent pas s'appliquer «dès lors que les échanges préalables aux rencontres étaient systématiquement sentimentaux et le plus souvent sexualisés et sans ambiguïté». (anc)