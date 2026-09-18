Voici la première nouvelle espèce de chat découverte en 100 ans

Une vraie espèce. Nouvelle. Unique. Avec, pour l’heure, un seul chat qui la représente. Baptisée «Leopardus tilcayo» et découverte en Bolivie, la race de ce félin tigré (d’une beauté à tomber) intrigue les scientifiques.

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«Il mesure environ 45 cm de la tête à la queue et ne pèse que 1,4kg, ce qui le rend plus petit qu'un chat domestique moyen», nous explique National Geographic, qui vient de révéler au grand public la découverte d’une toute nouvelle espèce de chat. Pour vous dire à quel point c’est exceptionnel: le «Leopardus tilcayo» est la première nouvelle espèce qui fait son apparition en cent ans.

Son seul représentant est un beau félin tigré âgé de dix ans, repéré en 2016 en Bolivie par un refuge animalier qui avait alerté le média spécialisé en évoquant «un chat étrange».



Après plusieurs années d’analyses, la nouvelle est tombée: «Cette découverte ne confirme ni l'existence d'une espèce proposée dans un passé lointain ni le statut d'espèce d'une sous-espèce déjà reconnue – des découvertes certes plus fréquentes, mais néanmoins importantes», explique National Geographic, qui se base sur une étude scientifique qui vient d’être publiée dans la revue Current Biology.

«Ce chat est une véritable nouveauté pour la science» National Geographic

«C'est aberrant», réagit la biologiste Nogales-Ascarrunz, qui a travaillé sur ce chat ces dernières années. Tacheté comme un léopard et trop petit pour être immédiatement considéré comme un chat domestique, ce «Leopardus tilcayo» a été un temps confondu avec un «Leopardus tigrinus», à cause d’une illustration en provenance de Guyane française et à sa présence supposée en Amérique du Sud.

Baptisé tilcayo d’après le surnom que lui donnait la population locale, ce nouveau chat sauvage est encore un épais mystère pour la science. On ne connait pas encore «son alimentation, ses proies, sa reproduction et bien d'autres aspects de sa vie quotidienne», explique National Geographic. Une chose est sûre, ce petit félin est d’une insolente beauté.

(fv)