Cet Autrichien n'aurait jamais dû violer un mouton

En Autriche, un homme a été condamné pour avoir violé une brebis. L'accusé clame son innocence.

Un homme a été condamné mardi soir par le tribunal régional de Salzbourg pour tentative de cruauté envers les animaux, tentative de contrainte et coups et blessures sur un agriculteur. Le ministère public l'accuse d'avoir commis des attouchements sexuels sur un mouton. Il affirme cependant devant le tribunal qu'il est innocent et qu'il n'a pas commis cet acte.

Malgré les protestations d'innocence du suspect, le tribunal régional a considéré que la culpabilité était avérée - et lui a infligé une amende de 960 euros. Le jugement n'est toutefois pas encore définitif. Le témoignage le plus important a été fourni par le propriétaire du mouton.

Devant le tribunal, il a déclaré avoir surpris l'accusé en plein acte sexuel et l'avoir retenu. Lors de la bagarre qui s'en est suivie, il aurait été blessé au bras.

La zoophilie n'est plus reconnue comme un délit en Autriche depuis environ deux décennies. Une peine ne peut être infligée que si l'animal est blessé lors de l'acte sexuel. Toutefois, la loi autrichienne sur la protection des animaux stipule que les actes sexuels avec des animaux sont en principe interdits.

