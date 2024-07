Il neige en Afrique du Sud et les animaux n'y croient pas leur yeux

Vidéo: watson

Il neige en Afrique du Sud

Des images surréalistes venues du Cap montrent des lions, des zèbres et des girafes découvrant un climat hivernal plutôt rare en Afrique du Sud.

Alors que les pays de l'hémisphère nord vivent leur saison chaude, ceux du sud sont soumis à leur période hivernale. Ce mois de juillet, la neige a surpris les habitants de la province du Cap de Bonne Espérance.

Dans la réserve naturelle d'Aquila, située à deux heures de Cape Town, ce sont les animaux qui ont été étonnés de voir leur habitat se couvrir d'un manteau blanc. Les chutes de neige dans la région sont un phénomène rare qui se produit principalement dans les régions de haute altitude et les zones montagneuses. Le Cap-Occidental, connu pour son climat méditerranéen, connaît généralement des hivers doux et humides.

Pas de soucis à avoir cependant pour ces braves lions, girafes, zèbres et autres rhinocéros, puisque bien que ces événements météorologiques soient rares, ils sont naturellement constitués pour survivre à des environnements hostiles. De plus, la neige reste rarement persistante sur les sols et fond rapidement, ce qui est bon autant pour la flore que pour la faune, qui pourra boire jusqu'à plus soif. (sbo)