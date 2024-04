Cette immense gourde se vend comme des petits pains. Mais un scandale couve aux Etats-Unis, alors que Manor en vend depuis plusieurs semaines. Image: Instagram

Manor vend des gourdes à l'arrière-goût de scandale

Les Américains se sont arrachés la Stanley Cup. Ces gourdes isothermes sont désormais en train de déferler en Suisse. Mais la marque fait face à un scandale aux Etats-Unis.

A l'origine, la société Stanley fabriquait des thermos pour les ouvriers. Avec les années, son offre s'est étendue aux équipements outdoor comme des mugs et des glacières. En 2016, la marque tente un coup de poker et se tourne vers la femme citadine, en lançant leur produit phare, la Stanley Quencher, une énorme gourde de 1,2 litre avec une poignée, vendue entre 35 et 55 dollars.

Sauf que la gourde, pensée pour se glisser dans le porte-gobelet des voitures, fait un bide. L'insuccès est tel qu’il est même envisagé de stopper sa commercialisation en 2019. Un coup de massue.

Mais un coup de baguette magique sur les réseaux sociaux va doper les affaires. Le buzz est déclenché par une utilisatrice TikTok qui a retrouvé, à l'intérieur de sa voiture calcinée, sa Stanley cup intacte sur le siège conducteur. Elle la secoue ensuite, indiquant qu'il reste des glaçons à l'intérieur. Les internautes sont comme des fous et l'impact est énorme. Le post atteint même plus de neuf millions de likes et des milliers de commentaires.

Manor s'en empare

Après le succès outre Atlantique, Manor s'est empressé de sauter sur l'occasion. Depuis le 3 avril, les Stanley cup sont vendues à Genève, Bâle, Emmen, Coire, Winterthur, Zurich, Lugano, Lausanne, Vevey et Chavannes. Manor en tire un réel succès, selon les commentaires qui s'accumulent sous les vidéos. Une internaute écrit sur TikTok:



«J'étais allongée sur le lit, j'ai fait mon sac et j'ai couru chez Manor»

Une autre assure, sur Instagram, qu'«elle boira beaucoup plus d'eau» avec une telle gourde entre les mains. Une autre écrit qu'«en tant qu'enseignante, une Stanley cup lui permettrait d'avoir son breuvage toujours au frais».

Les gourdes sont disponibles en ligne depuis le 8 avril et coûtent 49 francs. La chaîne de magasins met d'ailleurs le paquet pour muscler les ventes de sa gourde américaine dans différents posts TikTok qui cumulent des centaines de milliers de vues. Si des commentaires d'internautes sont très enthousiastes, d'autres soulignent la bêtise des dimensions du récipient.

«Je ne vois pas l'utilité de boire dans un camion citerne»

Malgré le succès commercial fulgurant, la marque fait face à un bad buzz depuis le début de l'année. Différents médias, comme NBC News, accusent les gobelets en isotherme de contenir du plomb qui, faut-il le rappeler, est un métal lourd dont l'ingestion ou l'inhalation représente un danger pour la santé.

Stanley a répondu à ses accusations et concède que «le processus de fabrication utilise actuellement un granulé standard de l'industrie pour sceller l'isolation à la base de nos produits; le matériau d'étanchéité contient du plomb». Début février, la société est poursuivie en justice, rapporte NBC News.

La société américaine assure que «l'exposition est possible, mais rare». Pour être en contact avec le granulé à base de plomb, il faudrait que la barrière en acier inoxydable se détache, a rassuré la porte-parole de la marque.

Sauf qu'une militante pour la protection des consommateurs et spécifiquement contre les intoxications au plomb, Tamara Rubin, a affirmé sur son site qu'au moins «plusieurs dizaines de ses lectrices ont signalé (depuis 2023) que la barrière en acier inoxydable s'est détaché lors d'une utilisation normale du produit.»

Contactée par nos soins, Manor préfère nous renvoyer aux propos de la porte-parole écrits un peu plus haut, tout en assurant que «les Stanley cup sont très appréciées par la clientèle». (svp)