Justin Baldoni et Blake Lively sont arrivés au tribunal vêtus de tenues presque identiques pour leur confrontation judiciaire très attendue. reuters/watson

Gros malaise entre Blake Lively et son rival au tribunal

C'est à se demander si l'acteur Justin Baldoni et sa co-star du film It Ends With Us, Blake Lively, ne s'étaient pas donné le mot, au moment de foncer vers le tribunal pour une audience de conciliation, ce mercredi. Les deux acteurs en bisbille judiciaire depuis des mois portaient des tenues... parfaitement accordées.

Plus de «Société»

Deux ans après le début de leur âpre bataille juridique, Blake Lively et Justin Baldoni semblaient remontés à bloc, ce mercredi, pour assister à une audience à huis clos ordonnée par le tribunal fédéral de Manhattan. Une étape importante de cette querelle, rappelle le Daily Mail, puisqu'il s'agissait de leur toute dernière chance de s'épargner un procès à plusieurs centaines de millions de dollars, prévu le 18 mai prochain.

Si les deux acteurs ont été vivement encouragés par la juge de parvenir à un accord, celui-ci s'est davantage porté sur le plan vestimentaire que juridique. En effet, les deux partenaires à l'écran du film It Ends With Us, au coeur de leur litige, portaient des tenues étrangement similaires pour assister à cette conférence de conciliation.

Blake Lively, en rose et kaki. Image: REUTERS

Justin Baldoni, en rose et kaki. Image: REUTERS

Vêtue d'un tailleur kaki et d'un gilet beige sur une chemise rose boutonnée, Blake Lively, 38 ans, est entrée accompagnée de ses avocats. Quant à Justin Baldoni, 42 ans, il portait un manteau olive et rose lorsqu'il est arrivé au palais de justice, flanqué de son avocat et de sa femme, Emily.

Petit rappel des faits

Si vous avez perdu le fil de cette trépidante escalade judiciaire, un petit rappel: Blake Lively a été la première à porter plainte contre Justin Baldoni en décembre 2024 pour diffamation et harcèlement sexuel sur le tournage du film dont ils partageaient l'affiche. Elle réclame désormais 161 millions de dollars pour les pertes personnelles et financières subies.

Justin Baldoni, pour sa part, lui a donné la réplique un procès en diffamation de 400 millions de dollars, où il a impliqué le mari de l'actrice, Ryan Reynolds, ainsi que le New York Times, qui avait publié les allégations Blake Lively. Un juge a toutefois rejeté cette plainte.



Aucun des deux acteurs n'a assisté à leur précédente conférence de règlement à l'amiable, le 22 janvier. Celle-ci s'est tenue quelques jours seulement après qu'une multitude de documents juridiques aient révélé les SMS privés (et souvent explosifs) de Blake Lively avec des amis célèbres. Parmi ceux-ci, une série de messages échangés avec Taylor Swift, dans lesquels la superstar de la pop prenait farouchement parti en faveur de son ancienne copine.

On les pense brouillées depuis.

Quoi qu'il en soit, au vu de la tournure de plus en plus aigre des étapes de ce conflit judiciaire, il semble probable que l'on se dirige tout droit vers un procès. Un procès qui, à n'en pas douter, donnera lieu à bien d'autres grands moments de mode. (mbr)

Snoop Dogg s’amuse beaucoup aux JO d’hiver 2026 Vidéo: watson