L'actrice Katie Leung a joué dans quatre films de la saga Harry Potter (Source : stock&people/imago-images-bilder)

Fiction

La petite amie de Harry Potter a bien changé

Dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, l'alchimie opérait entre le jeune sorcier et Cho Chang. L'actrice qui incarnait la bonne élève de Poudlard, Katie Leung, est aujourd'hui méconnaissable.

Janna Halbroth / t-online

Un article de

En novembre 2005, des millions de spectateurs ont vu Harry Potter tomber amoureux d'une fille nommée Cho Chang. Trop timide pour l'aborder, il a dû la regarder se rendre au bal avec un autre garçon. Et ce n'était autre que la star deTwilight, Robert Pattinson, dans son rôle de Cedric Diggory. C'était dans le film Harry Potter et la Coupe de feu.

Le rôle de la très convoitée Cho Chang a été interprété par l'actrice écossaise Katie Leung. Dans les films Harry Potter, elle portait de longs cheveux noirs et, plus tard, une frange.

Dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, Daniel Radcliffe et Katie Leung incarnent un couple amoureux.

Mais le premier contact amoureux entre le jeune homme à la cicatrice et l'élue de son cœur n'a eu lieu qu'après Harry Potter et la Coupe de feu. Dans le cinquième volet de la saga, les deux personnages s'embrassent dans la Salle sur Demande. Pour Harry Potter, il s'agissait de son tout premier baiser.

Katie Leung a été sélectionnée parmi 4 000 autres candidates pour incarner la sage élève de Serdaigle. Il est dit que l'auteure du livre, J.K. Rowling, souhaitait absolument un visage inconnu pour incarner le premier grand amour de Harry Potter.

Les films de sorcellerie ont lancé sa carrière

La carrière de Katie Leung a donc réellement démarré avec Harry Potter. Par la suite, elle a joué dans la mini-série télévisée Run, puis a participé au film The Foreigner aux côtés de Jackie Chan. En 2022, l'actrice était à l'affiche de la série Amazon Prime Périphériques, les mondes de Flynne (The Peripheral), aux côtés de Chloë Grace Moretz. On l'a vue pour la dernière fois en 2023 dans La Roue du temps (The Wheel of Time).

En parcourant le profil Instagram de l'actrice de 37 ans, on y trouve de nombreuses photos. Katie Leung partage son quotidien avec ses plus de 364 000 abonnés, se montrant dans diverses situations.

Et bien entendu, le temps a passé. De l'écran à Instagram, on remarque que l'actrice de Cho Chang est devenue méconnaissable. La jeune fille d'autrefois est devenue une femme adulte. Elle porte désormais sa frange un peu plus longue, mais a conservé la couleur noire de ses cheveux.

Elle est toujours en contact avec certains de ses anciens collègues de la saga magique. Une photo la montre aux côtés de Matthew Lewis, l'acteur qui jouait le rôle de Neville Londubat.

De plus, Katie Leung est maintenant devenue maman. En octobre 2022, elle a donné naissance à son premier enfant. Une photo mère-enfant de ce mois de janvier montrait à quel point son petit bout de chou avait déjà grandi.

Katie Leung a joué le rôle de Cho Chang pour la première fois en 2005. Après Harry Potter et la Coupe de feu, elle est apparue dans trois autres volets, dont Harry Potter et l'Ordre du Phénix.