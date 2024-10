Deux stations de ski françaises ferment définitivement faute de neige

Le Grand Puy vient d'annoncer la cessation de l'exploitation de ses remontées mécaniques. La commune annonçait une chute de 60% du chiffre d'affaires.

Plus de «Société»

Dans la station de sports d'hiver française de Seyne-les-Alpes, les remontées mécaniques seront à l'avenir définitivement arrêtées. La neige faisant de plus en plus souvent défaut en raison du changement climatique et la commune devant subventionner l'exploitation des remontées mécaniques avec des sommes d'argent de plus en plus importantes. 71,3% des participants ont voté dimanche, lors d'un référendum, pour l'arrêt de la station de ski le Grand Puy, a annoncé la commune.

La commune de 1300 habitants injectait jusqu'à présent environ 350 000 euros par an dans la station de ski, dont le chiffre d'affaires a chuté de 60% en l'espace de 10 ans. Le domaine skiable, situé entre 1370 et 1800 mètres d'altitude, dispose d'environ 24 kilomètres de pistes.

Le point le plus élevé n'est qu'à 1800 mètres. Image: seynelesalpes-tourisme.com

L'exploitation des remontées mécaniques sera désormais officiellement arrêtée le 1er novembre, l'installation sera démontée et vendue. La commune prévoit de proposer à ses visiteurs des activités sportives et de nature respectueuses de l'environnement.

Le maire Laurent Pascal ne craint pas un effondrement du tourisme. Les visiteurs de la piste de ski sont surtout des gens des environs ou qui ont une résidence secondaire dans la région et qui continuent à venir dans la station, qui propose aussi d'autres activités, a-t-il déclaré à BFMTV.

La fermeture d'une station de ski n'est pas un cas isolé

En dehors des sports d'hiver, Seyne-les-Alpes est surtout connue pour le crash de la Germanwings. Non loin de la localité, un copilote souffrant de dépression avait volontairement dirigé l'avion contre une montagne en 2015, alors qu'il effectuait la liaison entre Barcelone et Düsseldorf.

Le sort de la station de ski de Seyne-les-Alpes n'est pas un cas isolé en France. Vendredi soir, le conseil municipal de la Matheysine a voté la fermeture de la station de ski de l'Alpe du Grand Serre, où l'enneigement était également de plus en plus insuffisant. Depuis 2017, la région subventionnait l'exploitation de la station de ski à hauteur de 2,7 millions d'euros, comme le rapporte Libération. Des projets d'aménagement de la station, ouverte en 1938, pour d'autres activités à vocation touristique, avaient déjà été élaborés. Mais ils n'ont finalement pas pu être financés.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)