Gérard Depardieu entendu par la police judiciaire pour deux affaires d’agressions sexuelles. Image: EPA

Gérard Depardieu convoqué pour être placé en garde à vue

L'acteur a été convoqué, ce lundi matin, dans un commissariat parisien en vue d'être placé en garde à vue concernant des accusations d'agressions sexuelles par deux femmes.

Gérard Depardieu a été convoqué, ce lundi matin, en vue d'être placé en garde à vue pour répondre d'accusations d'agressions sexuelles, selon BFMTV, il se trouve actuellement dans un commissariat parisien pour être entendu. D'après Le Parisien, il serait entendu par la police judiciaire.

L'acteur est confronté à des allégations d'agressions sexuelles formulées par deux femmes. Celles-ci déclarent avoir subi des attouchements sur deux plateaux de tournage:

En 2014, lors du film Le Magicien et les Siamois de Jean-Pierre Mocky. Ene assistante, âgée de 24 ans à l'époque, assure avoir subi des attouchements sexuels. Selon son témoignage, il lui touche les fesses et lui adresse des propos obscènes.

En 2021, pendant le tournage de Les Volets verts de Jean Becker. Une mère de famille a déposé plainte pour agression sexuelle, harcèlement sexuel et outrages sexistes.

Gérard Depardieu nie les accusations portées contre lui.

D'autres plaintes

Ces plaintes s'ajoutent à une série de poursuites contre l'acteur. Gérard Depardieu est mis en examen, depuis décembre 2020, pour viols et agressions sexuelles sur Charlotte Arnould, qui a signalé fin août 2018 deux viols au domicile parisien de l'acteur, rappelle Le Parisien.

De plus, une enquête a été ouverte suite à la plainte d'une ancienne assistante de tournage, qui l'accuse d'agression sexuelle en 2014. Une autre plainte pour agression sexuelle déposée par la comédienne Hélène Darras concernant des faits de 2007 a été classée fin décembre pour prescription.

L'acteur est également mis en cause à l'étranger: la journaliste et écrivaine Ruth Baza a porté plainte mi-décembre auprès de la police espagnole pour un viol présumé survenu à Paris en octobre 1995. D'autres femmes ont aussi accusé le comédien de violences sexuelles et de harcèlement lors de tournages de films ou de séries, selon plusieurs enquêtes journalistiques. (jah)