Une maison qui flotte, des stars du show-biz, émois, émois et moi!

Airbnb a organisé l'événement de l'année et j'y étais avec Zac Efron

Airbnb a rassemblé 100 journalistes, 100 influenceurs et un parterre de stars dans un studio de Los Angeles pour le lancement de leurs expériences iconiques. Et watson était dans la salle. On vous raconte.

«Jacqueline, tu savais que Zac Efron et Ashton Kutcher étaient dans la salle, avec nous?»

Quoi?!!! Nooooon! C’est pas possible! Je n’ai jamais été de ces gens pour qui un selfie avec une célébrité est important, mais lorsque je me rends compte que j'ai loupé l'opportunité de rencontrer de telles célébrités, j'en reste tout de même bouche bée.

Vous vous demandez comment je me suis retrouvée en présence de deux des plus grandes stars de Hollywood? Moi aussi! En réalité, j'ai eu la chance de participer à un événement presque mieux fréquenté que le Met Gala: la présentation de la nouvelle stratégie d'Airbnb. Pour l'occasion, l'entreprise a sorti les gros moyens et... j'y étais!

Assis face à une scène digne des Oscars, des photographes, des journalistes du monde entier et une armée d'influenceurs qui ont chacun au moins un million de followers. L'ambiance est électrique. Les yeux rivés sur la scène face à nous, nous attendons l'arrivée du patron et fondateur de la plateforme, Brian Chesky.

Mais c'est de la droite que la surprise viendra. Toute la salle pousse des cris d'exclamations quand le rideau tombe et révèle la célèbre maison du film Pixar Là-Haut.

Un moment incroyable!

Coucou Zac Efron et Lily James 👇

Dix minutes plus tard, encore ébahie par le tour de passe-passe d'Airbnb, je me retrouve en salle de presse où un collègue mexicain m'approche pour me dire cette phrase mythique:

«Jacqueline, tu savais que Zac Efron et Ashton Kutcher étaient dans la salle, avec nous?»

Que vouliez-vous que je fasse? On décide d'y retourner, pratiquement en courant!

Mais toutes les stars se sont évaporées. Déçue, je m'approche des sièges situés dans les premiers rangs et c'est là que je découvre une étiquette sur chaque chaise avec des noms incontournables du show-business:

Zac Efron, Ashton Kutcher, Mila Kunis, Lily James, Kelly Rowland, Fat Joe, Tyga, Swizz Beatz, Brooklyn Beckham Peltz, Whitney Wolfe Herde, Brian Grazer, Jonathan «Jony» Ive, Khaby Lame, La La Anthony, et j'en passe.

La La Anthony (la BFF de Kim K.) La seule star que j'aperçois est La La Anthony. jacqueline chelliah

Mais comment est-ce possible qu’on ne les ait pas vus? Comment ça se fait que j’aie remarqué des dizaines de Youtubeurs (même si je ne connais pas leurs noms) alors que la présence d’Ashton Kutcher et de Zac Efron ne m'a pas sauté aux yeux? Un membre de l'équipe m'explique le «subterfuge»:

«Les VIPs étaient déjà tous assis, ils étaient donc de dos, lorsque vous êtes entrés dans la pièce. A la fin de la présentation, tout le monde avait les yeux rivés sur l'apparition de la maison de Là-haut! Les invités ont ensuite quitté la pièce, en toute discrétion, par une autre porte»

Se faire inviter à l'événement de l'année

Mais je n'étais pas dans cette salle pour rencontrer des célébrités. Cette aventure a commencé par un email surprenant:

«Jacqueline, nous aimerions vous inviter à Los Angeles, pour le lancement estival des nouveautés sur Airbnb, ça vous dit?» Un courriel de la responsable Airbnb pour la Suisse

Est-ce une blague? Est-ce un scam? Ce sont les deux premières réflexions que je me suis faites, en recevant cette invitation de la part de l'une des marques les plus connues sur la planète. Après quelques vérifications, j'ai la certitude que, non, cette invitation est bel et bien «legit» et que je vais bientôt m'envoler vers Los Angeles.

Mon accréditation, le jour J:

La veille de l'événement annonçait déjà la couleur, Airbnb nous a tous accueillis lors d'un cocktail dinatoire sur le rooftop d'un restaurant assez incroyable, en plein DTLA, alias Downtown Los Angeles (le quartier d'affaires et le centre culturel de la ville).

Pourquoi cette invitation? L'année dernière, la location de la maison de Barbie a fait l'objet d'une couverture médiatique trois fois plus importante que l'entrée en bourse d'Airbnb en 2020, comme le rapporte le New York Times. Et l'expérience de pouvoir dormir comme Shrek a été consultée plus de 200 millions de fois sur la plateforme. C'est ce qui a inspiré à Airbnb l'idée de proposer onze nouveaux lieux et expériences iconiques, notamment:

Dormir dans la maison emblématique du film d'animation Là-haut, réalisé par Pixar ;

; Passer la nuit au Musée d'Orsay et profiter, le lendemain, de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris , qui aura lieu sur la Seine ;

et profiter, le lendemain, de , qui aura lieu sur la ; Ecouter des morceaux inédits du chanteur Prince, accompagné de deux de ses musiciennes et dormir dans l'une des chambres de sa «Purple House», la maison de l'artiste à Minneapolis, aux Etats-Unis.

Mais en vidéo, c'est mieux, voici les fameuses onze expériences Vidéo: YouTube/Airbnb

«Chaque expérience est gratuite, il suffit de s'inscrire sur le site pour espérer gagner une place» Airbnb

Mon préféré, le Musée d'Orsay: Vidéo: watson

👉 Rendez-vous sur airbnb.ch

J'ai rencontré un boss de la Silicon Valley

C'est en discutant avec les autres journalistes que je me suis rendu compte que, sur la centaine de médias présents, nous n'étions qu'une poignée à avoir été choisie pour un entretien avec le fondateur et patron, Brian Chesky.

Brian, avec son toutou, dans la maison de Là-Haut: Getty Images North America

Une heure top chrono, entre quatre et cinq questions chacun. Le tout, enregistré sur nos smartphones et sur l'iPad de l'un des membres de la garde rapprochée de Brian, dont le parcours est assez incroyable, alors qu'il n'a que 42 ans. Voici les réponses qui m'ont le plus marquée:

«Offrir ces onze expériences iconiques gratuitement ou pour un montant en dessous de 100 dollars, c'est un investissement en marketing et en promotion. Booking.com, notre plus gros concurrent, a un budget de 5 milliards de dollars par année pour sa publicité, rien que sur Google. Nous sommes David, ils sont Goliath!»

«Un événement en Suisse, par exemple à Zermatt? Bien sûr, pourquoi pas! Je ne peux pas vous en dire plus sur nos prochains lieux et expériences iconiques, mais je peux vous promettre que ça va être du lourd! RDV dans une année!»

«Notre partenariat avec les JO de Paris 2024, c'est une première pour nous et c'est quelque chose d'énorme. Nous associer à d'autres événements de grande ampleur à l'avenir, je pense à Coachella, à une Biennale, une expo universelle ou aux JO de Los Angeles en 2028, ça nous ouvre des possibilités infinies.»

«Bien sûr que la résistance, parfois même la fronde, contre Airbnb dans certaines villes m'inquiète! Nous sommes déterminés à identifier les abus, éviter à tout prix que des villes ne soient transformées en musées et qu'il y ait un manque de logements. La solution, c'est de travailler le plus étroitement possible avec les autorités locales et nationales, afin de renforcer les régulations et c'est ce que nous faisons. Le changement ne va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est l'une de nos priorités.»

Ironie de l'histoire...

Chers lecteurs de watson, avant de conclure, il faut que je vous avoue quelque chose: je n’ai jamais utilisé Airbnb, je ne suis même pas inscrite sur la plateforme, car j'ai une légère obsession pour les hôtels design et atypiques. Mais je viens de me créer un compte, car j'adorerais passer la nuit au Musée d’Orsay et partager avec vous, dans un prochain article, cette expérience ô combien inédite.