Vidéo: twitter

Ouragan Milton: il refuse de quitter son bateau malgré la mort qui rôde

Il se fait appeler «Lieutenant Dan» et vit à l'année sur son petit voilier dans la baie de Tampa, en Floride. Dans quelques heures, la région sera le point de chute de «l'ouragan du siècle»: «Je sais que Dieu ne m'a pas amené jusqu'ici pour qu'il m'arrive quelque chose».

Malgré les ordres d'évacuation, les habitants de la côte ouest de la Floride sont nombreux à ne pas vouloir ou pouvoir quitter leur foyer. La plupart d'entre eux s'enracineront précisément là où l'ouragan Milton va toucher terre, mercredi en fin de journée, pour des raisons financières. Tout quitter pour se mettre à l'abri coûte cher, sans oublier les emplois précaires qui empêchent de nombreux employés à fuir la mort, ne serait-ce que quelques jours.

Et puis il y a un certain «Lieutenant Dan». Un homme d'un certain âge qui refuse de quitter son petit voilier dans lequel il vit seul, à l'année, dans la baie de Tampa. Un hommage au lieutenant Dan du film Forrest Gump? Quoiqu'il en soit, depuis que l'on sait que la région sera l'une des plus dévastées au passage de Milton, son abnégation fait frissonner Internet.



Le lieutenant, alias Jay si on en croit son propre compte TikTok, n'a peur de rien. Et c'est un petit reportage réalisé par l'internaute «Jack (not a burner)» qui a fait connaître les conditions de vie de ce sympathique personnage.

«J'ai confiance en ma capacité à surmonter cette épreuve, à moins qu'elle ne se transforme en une situation du type "Magicien d'Oz" et que je me retrouve au Kansas» Jay, alias lieutenant Dan

Il faut dire que ce sympathique personnage en a vu d'autres et notamment l'ouragan Hélène, auquel il a déjà survécu sans dommages majeurs. Et comme pour beaucoup d'Américains, la foi l'accompagne en permanence, sur cette eau qui va se déchaîner dans les heures à venir.

«Je sais que Dieu ne m'a pas amené jusqu'ici pour qu'il m'arrive quelque chose» Lieutenant Dan

Les autorités de la région lui ont évidemment sommé de quitter les lieux et de se mettre en sécurité. Hélas, Lieutenant Dan ne navigue pas vraiment sur son rafiot à voile, car son moteur est hors service depuis longtemps. Malgré les vents violents qui commencent à se lever, il n'en démord pas:

«Je reste ici. Je vous verrai vendredi»

Un type inconscient!

Sur les réseaux sociaux, les avis sont partagés. Si certains louent son courage de ne pas abandonner le peu qui lui reste, d'autres le considèrent comme un individu «totalement inconscient» qui va «donner du travail en plus aux secouristes».



Puisqu'Internet est ce qu'il est, mardi soir, un pari d'un goût douteux a déboulé sur une sombre plateforme de cryptomonnaies: le lieutenant va-t-il survivre au passage du terrible ouragan Milton? Un vote plutôt optimiste aux vues des circonstances.

Depuis quelques heures, certains internautes assurent que les autorités de Tampa ont réussi à convaincre cet homme de quitter son bateau et de se mettre en sécurité. Une nouvelle vidéo a fait son apparition sur TikTok, où l’on découvre ce drôle de lieutenant s'éloigner du port, entouré des forces de l'ordre. Evacué pour de bon ou mise en scène? Amputé d'une jambe et rescapé d'un cancer, selon les informations qu'il partage lui-même, le lieutenant a sans doute bien fait de changer d'avis, si c’est le cas. Même s'il risque de ne pas revoir son embarcation entière en fin de semaine.