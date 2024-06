La jupe ballon marque son grand retour. Image: getty/montage: watson

La jupe ballon lance son offensive et envahit les vitrines

La jupe ballon, «Bubble skirt» ou encore «puffball skirt» en anglais, symbole de l'élégance et de l'audace féminine, fait un retour en force. Héritage du «New Look» de Christian Dior en 1947, cette pièce emblématique a traversé les décennies. Du luxe opulent des années 1950 à l'exubérance avant-gardiste des années 1980, jusqu'à aujourd'hui, découvrez l'histoire fascinante de cette silhouette iconique.

Des plus grands défilés aux vitrines de fast fashion, la «bubble skirt», ou jupe ballon en français, a envahi le monde de la mode et les vitrines d'enseignes bon marché. Une guerre qu'elle compte bien gagner comme en témoignent les chiffres Google, qui confirme une hausse de 38% dans ses recherches ces 30 derniers jours.

Des plus grands défilés aux vitrines de fast fashion, la «bubble skirt», ou jupe ballon en français, a envahi le monde de la mode et les vitrines d'enseignes bon marché. Une guerre qu'elle compte bien gagner comme en témoignent les chiffres Google, qui confirme une hausse de 38% dans ses recherches ces 30 derniers jours.

Un bref rappel historique

Mais comme la mode c'est cyclique, rien n'est jamais vraiment nouveau, et le style «ballon» – qu'il s'agisse d'une jupe ou d'une robe – n'est pas une exception. S'il est impossible d'attribuer sa création à un seul designer, plusieurs grands noms de la mode ont participé à populariser cette pièce emblématique. On sait par exemple que le vêtement puise ses racines dans les années cinquante lorsque la maison Christian Dior lance son révolutionnaire (et controversé) «New Look» en 1947, avec cette silhouette désormais mythique de l'après-guerre, signée d'un certain Yves Saint Laurent.

Son objectif? «Transformer les femmes en fleurs», disait-il. Avec des épaules arrondies, une taille cintrée et une jupe volumineuse jusqu'au mollet, le New Look de Dior célébrait les courbes féminines, bien loin du style terne, sévère et presque masculin de l'époque de la guerre.

À droite, une tenue Dior originale de 1947 - connue à l'époque sous le nom de «New Look». À gauche, le nouveau look de Dior, issu de la collection de 1967. Image: Mirrorpix

Confectionnée dans des tissus lourds et structurés, elle créait un contraste saisissant avec la taille fine, donnant l’illusion d'un sablier. Mais pour de nombreux Européens vivant encore avec le rationnement de la nourriture, de l'énergie et des tissus de l'après-guerre, le New Look de Dior – qui utilisent des mètres et des mètres de tissu pour une seule robe – n’est rien de plus que du gaspillage. Une opposition qui aurait mené à l'agression de nombreuses femmes portant les silhouettes Dior selon le site History.com.

Robe de jour, 1948 (vue de face). Laine melton de Christian Dior. Cette robe est un exemple du «New Look» introduit par Christian Dior en 1948. Image: Archive Photos

Les Français Pierre Cardin et Hubert de Givenchy ont également eu le rôle de figures clés de l'histoire de la jupe ballon. L'un pour son approche futuriste et ses designs innovants, l'autre pour ses créations sophistiquées, ses gros volumes et ses formes inhabituelles, un style qui détonne, qu'on s'accorde à qualifier aujourd'hui d'«avant-gardiste».

La jupe ballon a également connu son heure de gloire dans les années 1980, cette fois avec une exubérance caractéristique de l'époque. Les créateurs de mode, inspirés par le mouvement punk et l'esthétique maximaliste, ont adopté des versions plus courtes et plus audacieuses.

Lady Di à Cannes en 87, portant une jupe ballon. WireImage

Les matériaux expérimentaux, les couleurs vives et les motifs osés étaient de mise, redéfinissant la jupe ballon comme un symbole de rébellion et de créativité. On verra notamment Lady Di ou encore Madonna adopter la tendance.

Une pièce versatile devenue un indispensable

Un cheminement qui a mené la jupe ballon, ou la «Bubble skirt», à s'inscrire parfaitement dans les tendances mode cette année et notamment dans les collections de prêt-à-porter et de haute couture avec un souffle de modernité. Lors de la dernière Fashion Week par exemple, des maisons comme Coperni ou Marine Serre ont présenté des jupes ballons dans des contextes variés.

La jupe boule sur les podiums de la Fashion Week cette année 1 / 10 La jupe boule sur les podiums de la Fashion Week cette année Le défilé Molly Goddard à la Fashion Week de Londres en février 2024 source: getty images europe / tristan fewings

Associée à des tops minimalistes pour un look épuré ou à des blazers structurés pour un ensemble plus formel, cette diversité de styles montre à quel point la jupe ballon peut être versatile, s’adaptant à différents moments de la journée et occasions.

La «Bubble skirt» en 2024, ça donne quoi?

Sans surprise, les enseignes telles que Mango, Zara, H&M et tutti quanti s'en sont emparées, rendant cette pièce accessible au commun des mortels. Si elle incarne un esprit de jeu et de féminité, offrant à celle qui la porte un mélange unique de structure et de fluidité, la jupe ballon fait tache, dans un monde où la mode est désormais dictée par des silhouettes linéaires, androgynes et minimalistes.

La jupe ballon en fast fashion 1 / 10 La jupe boule en fast fashion Robe ballon courte bimatière de chez Zara source: zara

Mais alors comment on porte ce truc, sans pour autant avoir l'air d'un sac à patates? Plusieurs options s'offrent à vous: on équilibre les proportions, on joue avec les textures et on choisit la bonne longueur pour sa morphologie. Nul besoin d'en faire trop, la jupe donnera vie à votre tenue à elle seule.

La «Bubble Skirt» en 2024 1 / 6 La «Bubble Skirt» en 2024 Nina Sandbech porte une mini robe bouffante noire et un top beige à une manche de Di Stavnitser lors de la Fashion Week de Copenhague printemps/été 2024 le 10 août 2023 à Copenhague, au Danemark. source: getty images europe / raimonda kulikauskiene

Sur les réseaux sociaux, nombreuses sont désormais les influenceuses à oser la jupe ballon. La Danoise Sophia Roe a opté pour un modèle Jil Sander, qu'elle adopte, façon ballerine.

Image: Instagram

Et d'ailleurs, c'est principalement dans cette esthétique que la jupe ballon est adoptée. Complétée avec des ballerines, également tendances ce printemps-été, la silhouette promet élégance, féminité et modernité.

La renaissance de la jupe ballon sur les podiums et dans les rues témoigne de son caractère intemporel. En tant que symbole de l’élégance et de l’exubérance, elle continue de captiver les créateurs et les fashionistas du monde entier. Dans une époque où l'individualité et l'expression personnelle sont au cœur de la mode, la jupe ballon offre une infinité de possibilités pour celles qui osent l'adopter.

Son retour en force n’est pas simplement une réminiscence nostalgique, mais une réaffirmation de son rôle dans la garde-robe moderne. Que ce soit pour un look décontracté, chic ou avant-gardiste, la jupe ballon s’adapte et se réinvente, prouvant que certaines tendances ne se démodent jamais.