Thomas Hilfiger de son vrai nom a des racines suisses allemandes. Image: EPA

Les ancêtres de cette star de la mode sont suisses et leur histoire est trash

Au 19e siècle, la misère ou l'envie d'aventure ont poussé des milliers d'Argoviens à quitter leur patrie pour immigrer en Amérique. La famille Hilfiker de Safenwil en faisait partie. L'un de leurs descendants fondera plus tard une entreprise de mode à la renommée mondiale: Tommy Hilfiger.

Anniina Maurer / ch media

Plus de «Société»

En 2015, Thomas Jacob Hilfiger a visité la Suisse. Avec une journaliste du Blick, il a parcouru la ville de Zurich. «J'aimerais vivre ici», avait-il déclaré à l'époque. Car, ce que beaucoup ignorent, c'est que Tommy Hilfiger a des racines suisses. Plus précisément à Safenwil (AG).

Au 19e siècle, des milliers d'Argoviens ont décidé de quitter la Suisse pour immigrer en Amérique. Au début du siècle, c’était la misère qui les poussait principalement à partir, tandis que quelques décennies plus tard, ils partaient plutôt en quête de bonheur.

Alors que beaucoup abandonnaient en cours de route, revenaient, restaient en Europe ou décédaient, d'autres ont réussi à s'implanter aux Etats-Unis. Certains ont même rencontré un grand succès et sont devenus une partie intégrante de la société américaine. C'est le cas des Hilfiker de Safenwil (AG).

De la pauvreté à la misère

En 1816, Jakob et Marie Hilfiker, accompagnés de leurs enfants, quittèrent Safenwil pour commencer une nouvelle vie au pays de l'oncle Sam. Il y a peu d'informations sur cette famille et les raisons pour lesquelles ils ont quitté la Suisse restent inconnues. Cependant, on sait que les années 1816 et 1817 ont été accompagnées d’un grand désespoir dans toute la Suisse.

Lewis Hamilton, comme de nombreuses stars, est égérie de la marque. Image: instagram

Le 10 avril 1815, le volcan indonésien Tambora entra en éruption. L'explosion fut si violente que les cendres provoquèrent des changements climatiques dans toute l’Europe: il neigea encore en mai, et il plut pendant 25 jours en juin. Les récoltes arrivèrent avec beaucoup de retard, voire pas du tout.

Le district de Kulm (AG), par exemple, ne récolta en 1816 que deux tiers de sa récolte normale. Cela entraîna une pénurie alimentaire et une hausse des prix. Partout, les gens souffraient de la faim, et à Brittnau (AG), le conseil communal dut même interdire aux habitants de manger de l'herbe.

La marque a ouvert une boutique cet été à Mykonos. instagram

L’industrie textile souffrit également pendant ces années. Les guerres napoléoniennes avaient affaibli l'économie et l'Angleterre avait conquis le marché. Cela eut des conséquences négatives pour tous ceux qui étaient actifs dans ce secteur dans le district de Zofingue (AG), entraînant une baisse des salaires, notamment pour les travailleurs à domicile.

Après 1816 et 1817, de nombreux agriculteurs et artisans furent ruinés. Ceux qui n'étaient pas déjà endettés le devinrent ou tombèrent complètement dans la pauvreté.

La traversée de l'horreur

En mai 1817, la famille Hilfiger embarqua sur le navire «Hoffnung» depuis Texel, aux Pays-Bas. Cela est mentionné dans les notes d'Adrian Märk d'Aarau, qui voyagea également sur ce navire en direction de l'Amérique. Une autre grande famille de Safenwil, les Jents, était aussi à bord. Le voyage fut tout sauf confortable. À l'époque, il n'existait pas encore de véritables navires passagers. Les gens étaient transportés sur des ponts intermédiaires de navires de fret qui apportaient des marchandises en Europe.

Le voyage des Hilfiger fut un véritable cauchemar. Adrian Märk nota qu'il y avait dès le début trop peu de provisions à bord. Pour couronner le tout, la traversée de l'Atlantique fut retardée par des conditions météorologiques défavorables et dura plus de trois mois.

En un rien de temps, des maladies se répandirent à bord, tuant 84 des 114 passagers. Parmi eux se trouvaient quatre adultes et un enfant de la famille Jent, ainsi que probablement deux enfants des Hilfiger. Adrian Märk écrivit:

«Ils tombaient comme des mouches: chaque jour, on jetait les morts par-dessus bord; à la fin, il n'y avait plus de vivants à bord. Bref, notre misère était grande.»

Dorénavant, quand Thomas Hilfiger est sur l'eau, c'est à bord de son yacht. instagram

D'émigrant à créateur de mode

Enfin, le Hoffnung arriva à Philadelphie début août 1817. Outre Jakob et Marie, leurs enfants Elisabeth, née en 1813, et Rudolf, né en 1815, survécurent. Après leur arrivée, les traces des Hilfiger se perdent. De nombreux émigrants argoviens se dirigeaient vers l'Ohio ou la Pennsylvanie à ce moment-là. Ils furent soit employés, soit espéraient acquérir des terres. On sait seulement que les Hilfiger eurent encore trois autres enfants: Johannes en 1819, Samuel en 1821 et Henzy en 1825.

Mais quel rapport ces émigrants ont-ils avec Tommy Hilfiger? Le designer de mode est un descendant de Rudolf Hilfiger, probablement son arrière-arrière-petit-fils. C’est Rudolf qui changea le nom de famille de Hilfiker en la version américaine «Hilfiger». Il mourut en 1878 et sa tombe se trouve toujours à Dagget, en Pennsylvanie.

Tommy Hilfiger et sa femme Dee Ocleppo Hilfiger. instagram

Tommy Hilfiger, lui, a grandi à Elmira, près de New York. Très tôt, il s'intéressa à la mode et fonda sa marque en 1985. Ses vêtements, orientés vers le sport-chic, sont décrits comme étant «classiques, américains», selon le site de l'entreprise. Tommy Hilfiger fait aujourd'hui partie de la société américaine de mode PVH (Phillips-Van Heusen) et a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de plus de 4 milliards de dollars.

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich.

Les star au défilé Jacquemus à Capri

1 / 9 Les star au défilé Jacquemus à Capri Dua Lipa au défilé à Capri, en Italie, le 10 juin 2024. source: getty images europe / jacopo raule

«Au revoir Balenciaga»: Ils détruisent des vêtements en signe de protestation