Au début des années 2000, l'héritière Nicole Ritchie était la partenaire in crime de Paris Hilton. Elle s'est bien calmée depuis. getty/watson

«J'aime passer du temps avec mes poules»: Nicole Ritchie se confie

L'ancienne compagne de route de Paris Hilton a bien changé, depuis les frasques des deux héritières au début des années 2000 et leur show de télé-réalité. La fille de Lionel Ritchie, 42 ans, consacre désormais son temps à chouchouter ses poules et - surtout! - préparer du banana bread à l'emporter pour ses deux enfants. L'actrice a raconté tout ça au Wall Street Journal. Nous, on vous le résume... en punchlines.

Comme le temps passe, Nicole! Comment ça va depuis le temps? Qu'avez-vous à nous raconter? «Je devrais commencer cette interview en disant que je suis une Vierge»

Ok, super... Et donc? «Donc les routines sont très lourdes dans ma vie»

Ah! En parlant de routine, quand commence votre journée? «Je me lève à 5h30 tous les matins»

Eh beh! «Je suis une lève-tôt»

C'est le cas de le dire. Votre premier geste le matin? «La première chose que je fais, c'est de me brosser les dents »

Bon réflexe, ça aide. Et ensuite? «Puis je lis»

Mais encore? «Je bois du café noir»

Ah! En fait, nous sommes tous pareils. «On fait du café ici»

Figurez-vous que moi aussi, j'ai une machine à café... «Les matins sont le moment le plus fou à la maison, entre 7h et 8h30, c'est un gros rush»

Vous ne dites vraiment que des banalités, Nicole. Vous n'avez pas plus intéressant à nous raconter? «Je me réveille à 5h30, juste pour avoir du temps seule»

Vous aimez être seule? «Le dimanche, je prépare des pâtisseries»

C'était pas le sujet, Nicole, mais soit. Vous aimez cuisiner quoi? «Des muffins, du banana bread, ou quelque chose comme ça»

Miam miam. «Pour que tout le monde puisse prendre quelque chose à manger et partir»

Et vous laissez toute seule, c'est ça? «Je fais une combinaison de Pilates et d'entraînement en circuit trois fois par semaine»

Nicole, vous changez encore de sujet. D'autres choses à nous dire sur vous, pendant qu'on y est? «Je suis une faiseuse de listes»

Mais non Nicole, vous êtes actrice. «Je garde les reçus»

Comment ça, les reçus? Vous faites de la compta? «Par reçus, je n’entends pas seulement les reçus d’épicerie, j’entends les reçus émotionnels»

Je ne comprends toujours pas. «Je suis une casanière qui ne renvoie pas toujours l'impression d'être casanière»

Bon sang Nicole, vous dites n'importe quoi. Soyez concrète. «Je suis toujours à l'heure»

Ah, ben là, on vous comprend! «En fait, je suis un peu en avance, car je ne veux pas qu'on m'appelle et me demande où je suis»

Chacun ses phobies. Parlons de vos livres. Vous projetez d'en écrire un autre? «Je pourrais, mais j'ai utilisé un nègre pour les deux premiers. Si jamais j’écrivais un autre livre, je l’écrirais moi-même»

Bonne initiative. Parlons de votre papa. Sacré Lionel. Comment va-t-il? «C'est quelqu'un de très présent»

Présent, comment? «Il regarde les gens dans les yeux, il les écoute, il dit bonjour à tout le monde et fait vraiment en sorte que les gens se sentent vus»

Nicole et Paris, sur le set de The Simple Life.

C'est ce qui s'appelle le savoir-vivre, mais bon. Sinon, vous qui êtes l’une des toutes premières stars de la télé-réalité, vous pensez quoi des puputes qui passent maintenant à la télé? «Ce qui était génial dans le fait de faire 'The Simple Life', c'est que cela n'avait pas vraiment grand-chose à voir avec notre vie quotidienne»

Ah ben non, c'est le principe. «Il s'agissait de laisser notre vie pendant 30 jours et d'aller vivre la vie des autres»

Oui, la vie nulle des pauvres. Vos enfants, ils en pensent quoi, de votre style au début des années 2000 ? «Ma fille m'a demandé si j'avais un de mes survêtements Juicy [Couture] que je pourrais lui offrir»

Le fameux survêtement Juicy Couture en peau de pêche.

Et donc? Vous lui avez donné? «Elle a été dévastée quand je lui ai dit qu'ils avaient disparu depuis longtemps»

Nous aussi, Nicole, nous aussi.

Et votre mari?

«Eh bien, je suis au milieu d'un rewatch de 'Scandal'»

Nous parlons de votre mari, Nicole,

pas de vous. «Hier soir, Joel est entré dans la pièce et a essayé de me faire changer de chaîne au milieu de l'épisode»

Le salaud! «Nous traversons donc une période un peu difficile»

On vous comprend. Quittez-le sur le champ. «Les choses sont tendues»

Un petit conseil de couple? «Vous devriez laisser votre conjoint regarder les émissions qu'il veut»

On lui transmettra. Et sinon, comment c'est d'avoir un assistant en permanence? «Tout ce qui nécessite quoi que ce soit en ligne est quelque chose que je ne peux tout simplement pas faire»

Mais vous faites quand même des trucs toute seule? «Je prends tous mes rendez-vous moi-même»

Wahou! Et sinon? «J'aime passer du temps avec mes animaux, mes poules»

Fascinant. «J'adore cuisiner pour ma famille»

zzz... «J'aime regarder les thrillers érotique»

Ah! «Et les comédies romantiques des années 90»

Nicole et Paris, en 2004, aux Teen Choice Awards. WireImage

Nicole, faites un petit effort. «J'aime regarder des films d'horreur toute l'année»

Allons bon, parlons de film d'horreur... C'est quoi, votre préféré? «Je suis le plus connectée émotionnellement à 'Freddy: Les Griffes de la nuit', parce que c'est celui avec lequel j'ai grandi»

Un peu comme tout le monde, en somme. J'aurais mieux fait d'interviewer ma cousine... «A ce jour, j'ai toujours peur de Freddy Krueger»

Ce n'est toujours pas très original, Nicole. Sinon, c'est quoi votre bien le plus précieux? «Mes épingles à cheveux»

Hein? «Je ne vais nulle part sans elles»

Mais... pourquoi? «J'ai les cheveux bouclés»

Pffffff... Bon, et sinon, dans quoi vous aimez faire des folies? «Je ne sais pas si c'est une folie en soi...»

Dites-nous tout... «...Mais j'aime aller au magasin pour acheter des livres»

J'ai envie de pleurer. «Et il y a certaines choses d'Erewhon»

Cette chaîne de supermarchés haut de gamme ultra bobo? Pourquoi? «Pour une maman avec deux adolescents en déplacement tout le temps, ils emballent vraiment leurs fruits et légumes d'une manière très pratique»

Si vous le dites... Même pas les fringues? J'sais pas moi... des Louboutin? Un joli sac Chanel? «Je vais à des rencontres d'échange où je vais chercher mes T-shirts, doudounes, vestes en jean»

Bon sang Nicole, vous me déprimez. Vous avez toujours des rats? «Le plus récent ajout à notre famille est notre chat, Lavender Bumblebee»

«Bourdon lavande»? Vous vous foutez de moi? «Je l'ai nommé moi-même. Personne n'était d'accord, mais ça lui ressemble vraiment, donc je suis contente de l'avoir gardé»

En parlant de bon conseil... Lequel vous vous a guidé toute votre vie? «Une leçon que ma mère m'a apprise»

Racontez-nous. «Il ne faut jamais quitter la maison sans lotion»

Vous plaisantez? «Je pensais que tout le monde portait de la lotion. J'ai été très choquée en vieillissant quand j'ai découvert que certains de mes amis, y compris mon mari, sortaient de la maison sans lotion»

Les mots me manquent, Nicole. «Cela me donne des frissons dans le corps»

Et moi donc... «Je n’aurais jamais pensé qu'on puisse faire quelque chose comme ça, c'est plus effrayant que Freddy Krueger»

Merci, Nicole. Ce serait tout pour aujourd'hui.

(mbr)