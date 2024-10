Jaguar Wright et Jay-Z ont collaboré dans les années 90. dr

Affaire Diddy: cette ex star du R&B accuse Jay-Z et Beyoncé

Jaguar Wright a côtoyé les plus grands dans leurs heures de gloire. Mais avec la lumière viennent les ténèbres et la chanteuse a bien l'intention de tout dévoiler. Dans une interview cette semaine, elle a raconté son histoire et son lien avec l'affaire «Diddy» et s'en prend notamment à Jay-Z. On vous explique.

Vous n'êtes pas sans savoir que l'industrie du divertissement américain vit des heures (très) sombres. L'affaire Diddy est déjà l'un des plus gros scandales de l'histoire d'Hollywood alors que seule la pointe de l'iceberg n'a été dévoilée. De nombreux noms ont déjà été évoqués parmi lesquels Justin Bieber, Ashton Kutcher, Will Smith, 50 Cent ou encore R. Kelly. Et c'est désormais au tour du couple qui règne sur la scène musicale, Jay-Z et Beyoncé, de faire face à de graves accusations. Et c'est à Jaguar Wright qu'on le doit.

Auteure-compositrice et chanteuse, elle a sorti cinq albums et collaboré avec des groupes de rap tels que The Roots et le principal intéressé de cette histoire, Jay-Z.

Elle l'assure sur le plateau de l'émission du journaliste britannique Piers Morgan Uncensored, «Jay-Z et Sean Diddy Combs sont des monstres». En 2022 déjà, elle accusait ce dernier d'être un trafiquant sexuel. Depuis, ceux qu'elle effraie crient au complot.

«La folle jalouse», comme l'appellent ses détracteurs, n'a pas froid aux yeux et pèse ses mots face au journaliste, comme si le karma ne pouvait l'atteindre. Elle en est certaine, Diddy «n'a pas d'autres choix» que de parler.

Mais qui est-elle pour affirmer de tels propos? Et quelle crédibilité lui prêter?

La boite de Pandore est ouverte

Forte de 30 ans d'expérience dans l'industrie de la musique, ancienne travailleuse du sexe mais surtout proche collaboratrice de Sean Carter – alias Jay-Z – dans les années 90, l'ex-star de la musique a vu cette affaire se dérouler sous ses yeux, comme «tout le monde», a-t-elle affirmé lors de cette interview. Vindicative? «Non, pas du tout». Pour elle, Diddy n'est «que le début» dans cette affaire, dont elle laisse même entendre avoir été, elle aussi, une victime.

Jay-Z et Jaguar Wright sur scène avec The Roots aux studios MTV à New-York en 2001. Getty Images North America

«Tant que Diddy et sa clique ne seront pas tenus publiquement et légalement responsables de leurs actes, les victimes ne seront pas en sécurité» Jaguar Wright

Sean Diddy Combs est l'une des personnes «les plus dangereuses» qu'elle ait rencontrées au cours de sa carrière. Un danger sur pattes formé et protégé, toujours selon ses dires, par le grand patron de Sony Music Entertainment, Clive Davis. Diddy a été choisi pour «être le démon qu'il est aujourd'hui et qu'il a été ces trente dernières années».

«Il a été choisi pour ce job. Il est le Judas» Jaguar Wright

Ces accusations, elle les tient de témoignages, qu'elle explique avoir obtenus soit par le biais de vidéos en caméras cachées, soit en tant que témoin direct.

«J'ai mes propres vidéos. J'ai vu ce qu'ils font: les rituels, la drogue, les filles enfermées dans les valises (...). C'est horrible. Et ils se cachent derrière les formulaires comme les NDA*» *accord de non-divulgation ou accord de confidentialité

Ce discours, elle le crie depuis des années sur les réseaux sociaux. Et à la manière d'un boomerang qui revient en son point de départ, c'est aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux que le monde l'écoute attentivement.

On peut très justement se poser la question de la véracité de ses propos à l'encontre de Diddy, car là encore, rien ne prouve qu'elle l'ait véritablement côtoyé. La chanteuse a toujours soigneusement évité de s'afficher en sa compagnie, dit-elle.

«Je ne suis pas bête. Je ne m'affiche pas avec le diable» Jaguar Wright

Jay-Z en maître, Beyoncé en complice parfaite

Mais s'il y en a un qu'elle a fréquenté, c'est Sean Carter, alias Jay-Z, dont le silence a été qualifié de «notable» par la presse américaine depuis le début de ce bordel. Un silence qui ne surprend pas la chanteuse aujourd'hui âgée de 47 ans.

«C'est ce qu'il fait. Il allume de petits feux partout et force tout le monde à faire le sale boulot pendant qu'il s'éclipse» Jaguar Wright

Jay-Z et Jaguar Wright. WireImage

A ses yeux, les choses sont en fait très claires: Sean Diddy Combs n'est pas un gros poisson dans cette affaire mais une simple marionnette formatée à dire et faire ce qu'on lui a toujours appris. Et par «on», c'est évidemment son ancien collaborateur qu'elle vise. Les yeux rivés sur la caméra, Jaguar va encore plus loin puisque selon elle, ce n'est pas la première fois qu'il choisit la voie du silence en laissant ses sbires prendre pour lui.

«Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein, Robert (R.) Kelly et Sean Diddy Combs ont une chose en commun: Sean Carter» Jaguar Wright

Notez que tous ont fini en prison.

Des «milliers» de victimes

Et qui dit Jay-Z... dit Beyoncé, que Jaguar Wright sous-entend avoir le rôle complice de son mari dans ses petites affaires. Un «vilain petit couple», dit-elle, qui aurait pris en otage des «milliers de victimes» avant de les faire taire par divers moyens. Tout ce petit gang de malfrats aurait ainsi agi «pendant des années» aux yeux de tous, conclut-elle.

Les accusations de Jaguar Wright, qui a compté parmi ses amis Kim Porter, ex-femme de Diddy, ont provoqué un véritable ras de marée sur les réseaux sociaux. Si tout reste à prouver dans son histoire, nombreuses sont les théories du complot à avoir pris d'assaut l'internet. Cette semaine, 120 nouvelles plaintes ont été déposées contre Sean Diddy Combs. L'avocat de la défense a promis de divulguer les noms des célébrités mêlées à ce scandale lorsque les preuves le permettront.