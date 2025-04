Suivez le vol spatial de Katy Perry en direct

C'est le jour J, celui où Katy Perry et ses compagnes sont propulsées dans l'espace pour prendre un bain d'étoiles. Cette folle aventure est à suivre en direct.

Impossible que vous soyez passé à travers cette annonce d'une ampleur démesurée: la chanteuse Katy Perry décolle pour l'espace ce lundi 14 avril à partir de 15h30, selon la fenêtre d'opportunité, à bord d'une fusée du fondateur d'Amazon. La fusée New Shepard décollera depuis une base de lancement au Texas.

Qui participe?

Le vol est 100% féminin, une première depuis 62 ans. A bord de la fusée Blue Origin, on trouve non seulement Katy Perry, mais aussi un nom bien connu, celui de la compagne de Jeff Bezos, Lauren Sanchez. Il y aura également la présentatrice de CBS Gayle King, l'ingénieure aéronautique Aisha Bowe, la militante des droits de l'homme Amanda Nguyen et la productrice de films Kerianne Flynn.

source: site web blue origin

Combien de temps ça dure?

Il faudra être bien attentif, car le vol est de courte durée. Il va durer onze minutes, dont seulement quatre en apesanteur, «quand la capsule spatiale dépassera les 100 km d'altitude, limite entre l'atmosphère terrestre et l'espace», nous informe RTL.

La fusée entièrement automatisée décollera à la verticale et la capsule se détachera en vol, avant de retomber sur Terre freinée par des parachutes et un rétropropulseur.

«Les cinq astronautes du jour pourront alors se laisser flotter avant de redescendre sur Terre, grâce aux trois parachutes suspendus au-dessus de leur petit vaisseau spatial» rtl

Il faut savoir que...

Un vol suborbital ne permet pas d'entrer en orbite autour de la Terre. Mais, la plupart du temps, il s'agit toutefois d'un vol spatial, durant lequel une fusée se déplace le long d'une trajectoire balistique, soit en arc de cercle.

Depuis 2021, quelque 52 personnes ont effectué des vols suborbitaux menés par Blue Origin. La mission actuelle est donc le onzième vol habité, et le 31e au total. Jeff Bezos se trouvait lui-même à bord du premier vol habité (NS-16) en 2021.

Le live est à suivre ici👇

(jod)