Sharon Stone aurait été obligée de coucher pour «sauver un film»

Sharon Stone a dévoilé le nom du producteur qui l'aurait incitée à avoir des rapports sexuels avec l'un de ses partenaires à l'écran, pour «améliorer son jeu d'acteur», voici des années.

Depuis deux jours, le nom de Sharon Stone s'étale dans de nombreux médias. Celle-ci a en effet témoigné de son expérience d'un tournage dans le podcast The Louis Theroux Podcast diffusé ce mardi.

L'actrice, âgée aujourd'hui de 66 ans, revient sur un épisode vieux de trente ans, qui l'a marquée, et qu'elle avait déjà évoqué - sans fournir de précisions - dans ses mémoires publiées en 2021, La Beauté de vivre deux fois. Elle expliquait avoir été incitée à coucher avec l'un de ses partenaires d'écran sur le plateau d'un film.

Mardi, la star de Basic Instinct est revenue sur cet épisode avec force de détails, dont des noms. Elle a notamment mentionné celui de l'ancien directeur de production de Paramount Robert Evans, décédé en 2019, lequel l'aurait...

«...contrainte à avoir des relations sexuelles avec son partenaire à l'écran dans le film "Sliver", l'acteur William Baldwin, en 1993» source: elle

Le but? Améliorer le jeu d'acteur de William «Billy» Baldwin. Même après plusieurs décennies, Sharon Stone dit se souvenir parfaitement de la scène:

«Evans se promenait dans son bureau avec des lunettes de soleil expliquant qu'il avait couché avec Ava Gardner et que je devais coucher avec Billy Baldwin, parce que si je couchais avec Billy Baldwin, sa performance s’améliorerait»

Le producteur semblait persuadé que la clé pour améliorer la qualité des images résidait dans l'intimité réelle partagée entre les deux comédiens. Pour le producteur, le vrai problème, c'était Sharon: «...parce que j'étais tellement coincée et que je n'étais pas une vraie actrice capable de le baiser et de remettre les choses sur les rails», ajoute-t-elle avec sarcasme.

Pour rappel, Sliver est un thriller érotique américain sorti en 1993. Sharon Stone y interprétait le personnage de Carly Norris, une jeune directrice dans l'édition, qui s'installe dans un building de New York nommé le Silver. William Baldwin incarnait Zeke Hawkins, un concepteur de jeux vidéo - son voisin à l'écran - avec qui elle noue une relation. Bien vite, cependant, les décès s'accumulent au sein de l'immeuble.

William Baldwin réagit

Mis en cause, Baldwin a de son côté nié les faits, et férocement contre-attaqué sur X:

«Je ne sais pas pourquoi Sharon Stone continue de parler de moi toutes ces années après. Est-ce qu'elle a toujours le béguin pour moi ou est-elle encore blessée après toutes ces années parce que j'ai repoussé ses avances?» Billy Baldwin sur X.

Le frère d'Alec Baldwin mentionne en outre une conversation que l'actrice aurait eue avec une amie, dans laquelle elle aurait exposé ses intentions: «Je vais le faire tomber si profondément amoureux de moi que sa tête va se dévisser», aurait-elle devisé.

«J’ai tellement de dossiers sur elle que c’est sa tête qui pourrait tomber, mais je n’ai rien dit» William à propos de Sharon

«Je me demande si je ne devrais pas écrire un livre et raconter les nombreuses histoires dérangeantes, perverses et non professionnelles à propos de Sharon?», conclut-il.

Une bonne partie des internautes n'a pas goûté à la saillie virulente de l'ancien partenaire de jeu de Sharon. «Je n’ai aucune idée de ce qui cloche, mais vos commentaires sont si vaniteux et misogynes que je suis obligé de prendre le parti de Sharon Stone», commente notamment l'un d'entre eux.

