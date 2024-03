Keystone

Trafic sexuel: grosse descente du FBI dans la maison de Puff Daddy

La vaste propriété du rappeur est entourée d'agents fédéraux, alors qu'une enquête se penche sur des allégations de trafic sexuel.

Des agents du FBI ont effectué une descente dans une maison appartenant au rappeur et producteur Sean Combs, alias Puff Daddy, dans le quartier de Holmby Hills, à l'ouest de Los Angeles, lundi après-midi à 14h00 heure locale (22h00 heure suisse). Sa maison de Miami aurait également été fouillée par les autorités fédérales.

La perquisition pourrait être liée à une enquête sur un trafic sexuel, comme le rapporte TMZ. Une source au fait de l'affaire a déclaré que quatre personnes non identifiées ont été interrogées par le district sud de New York dans le cadre d'une affaire d'agression sexuelle, de sollicitation et de distribution de stupéfiants illégaux et d'armes à feu en rapport avec le rappeur.

