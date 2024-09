La prochaine pleine lune sera très particulière pour deux raisons

Préparez-vous pour une pleine lune très spéciale. Ce sera non seulement une «super lune», mais on verra également une éclipse lunaire partielle. On vous dit tout.

C'est quoi déjà une pleine lune? La pleine lune se produit lorsque la face visible de la Lune, depuis la Terre, apparaît entièrement illuminée par le Soleil. La pleine lune est le contraire de la nouvelle lune.

Quand aura lieu la pleine lune en septembre?

La pleine lune aura lieu ce mercredi 18 septembre 2024, dans la nuit de mardi à mercredi à 04h34.

Que faut-il savoir sur la pleine lune du 18 septembre?

Ce sera une pleine lune très spéciale. Vous pourrez la voir doublée d'une éclipse lunaire partielle: ce qui signifie que la lune sera en partie dans l’ombre projetée de la Terre. Toutefois, ce phénomène est généralement moins spectaculaire qu'une éclipse lunaire totale ou solaire. Jugez plutôt:

Sur la deuxième lune, vous pouvez observer une ombre en bas à gauche, c'est l'éclipse.

Mais ce n'est pas tout. Cette pleine lune de septembre sera également une «super lune», soit elle sera le plus proche possible de la Terre, c'est ce qu'on appelle le périgée. A cette occasion, elle apparaît plus grande et plus brillante que normalement.

La pleine lune sera en Poissons et est le plus souvent appelée «Lune des Moissons» chez nous. Mais diverses cultures la nomment autrement:

Lune du chrysanthème en Chine;

Lune chantante dans la tradition celte;

Lune de la noix pour la tribu amérindienne Cherokee;

Et dans l'hémisphère sud: Lune du ver, Lune frugale, Lune du corbeau, Lune de sucre, Lune chaste ou encore Lune de sève.

Comment observer la pleine lune du 18 septembre 2024?

Bien que l'éclipse soit partielle, elle promet un spectacle particulier puisque seule la partie supérieure de la Lune sera complètement visible, tandis que le reste de son disque baignera dans une pénombre diffuse.

Il conviendrait d'utiliser des jumelles ou un télescope pour apprécier le mieux le phénomène. Ajoutons encore que la lune prendra une légère teinte rougeâtre ou brunâtre. Et ce, pour une raison précise: les rayons solaires entrant dans l'atmosphère terrestre, certaines longueurs d’onde de la lumière, du violet au vert, seront filtrées. Seul le rouge continuera de passer, teintant ainsi la lune.

(hun)