La princesse de Galles a partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux vendredi soir, provoquant une onde de choc au Royaume-Uni.

Cancer de Kate: Harry et Meghan ont réagi

La princesse de Galles a annoncé qu'elle avait reçu un diagnostic de cancer et qu'elle suivait une chimiothérapie «préventive».

Plus de «Société»

Dans un message vidéo diffusée vendredi soir sur les réseaux sociaux, Kate a déclaré que la nouvelle avait été un «énorme choc». «William ont fait tout ce que nous pouvions pour traiter et gérer cela en privé pour le bien de notre jeune famille.»

Vidéo: watson

«Il nous a fallu du temps pour tout expliquer à George, Charlotte et Louis d'une manière qui leur convient et pour les rassurer sur le fait que tout ira bien», explique la princesse de Galles, au propos de ses trois enfants. «Comme je leur ai dit: 'Je vais bien et je deviens plus forte chaque jour, en me concentrant sur les choses qui m'aideront à guérir; dans mon esprit, mon corps et mes pensées.»

«Avoir William à mes côtés est aussi une grande source de réconfort et d'assurance»

«Tout comme l’amour, le soutien et la gentillesse dont beaucoup d’entre vous ont fait preuve. Cela signifie tellement pour nous deux», poursuit la princesse dans la vidéo.

Le cancer de Kate n'a été découvert qu'après son opération abdominale majeure à la London Clinic en janvier. «Les tests effectués après l'opération ont révélé la présence d'un cancer. Mon équipe médicale m’a donc conseillé de suivre une chimiothérapie préventive et j’en suis maintenant aux premiers stades de ce traitement», indique Kate dans la vidéo.

Le palais de Kensington a déclaré qu'il ne partagerait pas de détails sur le type de cancer dont souffre la princesse, ni sur le stade de son cancer, et a privé le public de ne pas spéculer. Selon le Daily Mail, il est entendu que le roi – qui suit également actuellement lui-même un traitement contre le cancer – et la reine ont tous deux été informés de la nouvelle.

Le roi Charles n'a pas tardé à réagir. Dans un communiqué, le palais de Buckingham a déclaré que Sa Majesté était «si fière» de «sa belle-fille bien-aimée» pour son courage. «Leurs Majestés continueront d'offrir leur amour et leur soutien à toute la famille pendant cette période difficile.»

Quant à Harry et Meghan, ils ont annoncé dans une brève déclaration à Harper's Bazaar: «Nous souhaitons santé et guérison à Kate et à sa famille, et espérons qu'ils pourront le faire en privé et en paix.» On ne sait pas si Harry retournera au Royaume-Uni, comme il l'a fait après le diagnostic de cancer du roi Charles.

(Développement suit)