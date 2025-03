Le café du bureau comporte un risque pour la santé

Les machines à café automatiques posent des risques pour le taux de cholestérol, selon les révélations d'une récente étude suédoise.

Que ce soit le matin au bureau ou pendant la pause déjeuner, en Suisse, une personne active boit en moyenne entre deux et trois tasses de café par jour. Rapides et pratiques, les machines à café sont particulièrement appréciées. Mais cette habitude peut également s'avérer mauvaise pour la santé. C'est ce que démontre une récente étude de l'université d'Uppsala en Suède, le type de filtre utilisé peut déterminer l'influence du café sur le taux de cholestérol.

Filtre en papier en ou métal?

Dans leur étude, les chercheurs ont comparé différentes manière de préparer le café, du café filtre classique à la machine à café avec filtre métallique. Ils se sont concentrés sur deux composants naturels du grain de café, le cafestol et le kahweol.

Ces substances, appelées diterpènes, influencent une enzyme centrale du corps, qui transforme le cholestérol en acides biliaires. Cette enzyme, appelée «cholestérol 7-alpha hydroxylase», peut être inhibée par le cafestol. Il circule alors plus de mauvais cholestérol dans le sang. Le niveau de ce que l'on nomme le LDL, et qui favorise les maladies cardio-vasculaire, peut alors augmenter.

Le filtre métallique est mauvais

L'équipe de chercheurs a analysé le café de 14 machines de bureau, et l'a comparé à d'autres types de préparation. La concentration de diterpènes variait considérablement selon la méthode utilisée.

C'est surtout le café de bureau provenant de machines équipées de filtres métalliques qui contient une quantité particulièrement élevée de cafestol et de kahweol. Les chercheurs n'ont trouvé des valeurs encore plus élevées que dans le café bouilli – ou café turc – non filtré, et en partie dans l'espresso. En comparaison, la méthode classique du papier filtre presque entièrement les deux substances indésirables.

Les taux de cafestol pour chaque méthode d'extraction du café.

Que doivent-faire les buveurs de café?

La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas le café lui-même qui est nocif, mais la manière dont il est préparé. Ceux qui ne veulent pas charger inutilement leur taux de cholestérol devraient à l'avenir opter pour une machine à filtre en papier, ou du moins remettre en question le café en distributeur automatique. Surtout en cas de consommation élevée, cela peut être une mesure simple pour la santé du cœur.

Les chercheurs conseillent aux personnes présentant un taux de cholestérol élevé ou un risque de maladies cardio-vasculaires de passer à une méthode de filtrage plus douce. En effet, le cafestol et le kahweol ne se retrouvent dans le café que si le filtre ne les retient pas suffisamment, comme c'est souvent le cas avec les filtres métalliques.

