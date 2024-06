Taylor Swift vient tout juste de terminer l'étape lyonnaise de sa tournée européenne. Image: getty/montage: canva

Un curieux trouble frappe les fans de Taylor Swift

Nombreux sont les swifties à avoir déclaré être incapables de se souvenir du concert pour lequel ils ont déboursé plusieurs centaines (voir milliers pour certains) de dollars. Un phénomène étrange certes, mais qui trouve son explication dans la science.

Imaginez, vous déboursez une somme astronomique pour voir Taylor Swift en concert et bam, impossible de vous souvenir de la soirée. C'est l'étrange trouble qui touche actuellement plusieurs swifties, fans inconditionnels de la chanteuse, en France, mais ailleurs aussi. Alors non, Taylor Swift n'est pas une sirène ou une quelconque sorcière maléfique qui exorcise ou hypnotise ses fans lors de ses concerts.

La vérité, c'est qu'ils sont si excités à l'idée de voir leur idole que leur cerveau est incapable de retenir ce qu'ils ont vu et vécu le temps d'une soirée, car il associe ce trop-plein d'émotions à du stress. C'est notamment le cas de Guenaëlle, 22 ans, rapporte Le Monde.

«Je suis incapable de me rappeler la couleur des tenues qu’elle a portées, par exemple. Par contre, je me souviens très bien de chaque détail du chemin du retour et de mon hôtel» Guenaëlle le monde

Et pourtant, la jeune femme était bel et bien présente à Paris, le 9 mai dernier, pour assister au premier concert de la star en Europe. Un événement qu'elle et les plus de 50 000 autres swifties ont attendu plus d'une année, pour finalement l'oublier.

Un trouble «comparé au stress post-traumatique»

Guenaëlle et les autres sont en fait victimes «d'amnésie globale transitoire», également appelée ictus amnésique, qui se caractérise par une perte de mémoire sur une courte période, explique au Monde Nathan Carroll, psychiatre au Jersey Shore University Medical Center. Un trouble que l'on pourrait «comparer au stress post-traumatique» par exemple, ajoute Yann Humeau, chercheur CNRS à l’Institut interdisciplinaire de neurosciences (IINS) de Bordeaux.

«Le trop-plein d’excitation est vécu par le cerveau comme du stress, et cela impacte sa capacité à encoder les souvenirs» Nathan Carroll le monde

L'amnésie globale transitoire n'est pas un phénomène si rare que ça. Si elle est même plus commune qu'on ne le pense, elle touche normalement des individus âgés entre 50 et 80 ans, selon une étude menée chez plus de 200 personnes en Argentine, publiée en 2019.

Mais que Guenaëlle se rassure, elle n'a pas un cerveau tout fripé. «Notre mémoire est extrêmement sensible au stress, qu’il provienne d’une expérience positive ou négative», poursuit le psychiatre. Et nul doute que pour les millions de fans de Taylor Swift, la soirée a été riche en émotions.

Et puis, selon le professeur américain Robert Kraft, ne pas se souvenir d'une soirée, c'est s'assurer d'avoir vécu le moment présent, précise-t-il au média français. Alors la prochaine fois que vous oublierez une journée importante, comme le mariage de votre frère par exemple, ne culpabilisez pas. Contentez-vous de lui dire que ce n'est pas de votre faute.