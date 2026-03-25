La star de la télé-réalité Loana est décédée

Loana Petrucciani, figure emblématique de la télé-réalité française, a été retrouvée morte à son domicile de Nice à l'âge de 48 ans.

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L'ex-star de téléréalité Loana retrouvée morte à son domicile de Nice par la police municipale. Révélée au grand public en 2001 grâce à «Loft Story» sur M6, elle avait séduit les spectateurs par son charme et sa candeur, sans oublier sa liaison très médiatisée avec Jean-Edouard. Mais elle n'était jamais parvenue à transformer cette exposition soudaine en véritable tremplin.

Elle avait fait étalage de ses soucis d'addiction dans la presse et sur les plateaux de télévision. Hantée par ses démons, meurtrie par la violence et l'alcoolisme de son père, elle avait traversé une vie jalonnée de bonheurs éphémères et de chutes douloureuses. (svp)