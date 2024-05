40 Romands tentent d'aider les jeunes trans

En Suisse, trois quarts des personnes trans et/ou non binaires ont vécu des discriminations ou des violences, selon l'Aide suisse à la jeunesse et aux familles. Image: dr

L'Aide suisse à la jeunesse et aux familles (ASJF) a créé un clip pour sensibiliser aux difficultés des personnes trans, notamment face à la transphobie.

L’Aide suisse à la jeunesse et aux familles (ASJF) a produit un clip de sensibilisation qui visibilise les difficultés rencontrées par les personnes trans lors de leur parcours, notamment celle de se sentir légitime face à la transphobie. Une quarantaine de jeunes Romands ont participé au projet.

«En Suisse, trois quarts des personnes trans et/ou non binaires ont vécu des discriminations ou des violences en raison de leur identité de genre au cours de leur vie», ont indiqué jeudi l'ASJF et Pro Junior Arc junior. Ce dernier a réalisé le clip dans le cadre du projet Appel d'air, en collaboration avec le Refuge-Neuchâtel.

La participation de jeunes et de professionnels a été au cœur de la réalisation du clip. Une quarantaine de jeunes Romands ont participé au projet, dont 15 ont partagé leurs histoires personnelles, pour concevoir un scénario proche de leurs vécus.

Le clip sera diffusé sur les réseaux sociaux, dans le cinéma et lors d’actions sur le terrain pour aller à la rencontre des jeunes et susciter des réflexions. Cet outil de sensibilisation est également à disposition des écoles et d’autres institutions comme support de discussion.

«En amenant le sujet aux jeunes et en les incitant à en parler, l’objectif est de faire connaître au maximum les ressources d’aide et de rendre courant leur recours. Le but est de créer un espace où les personnes trans et leurs proches se sentent soutenues», ont précisé les associations.

