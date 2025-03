X a pétouillé ce lundi et les causes sont un mystère

Le site «allestörungen.ch» a annoncé avoir reçu peu avant 11h quelque 900 annonces de perturbation en Suisse. La plupart venaient des régions de Bâle, Berne et Zurich. Deux nouvelles pannes d'une trentaine de minutes ont été signalées vers midi et vers 14h30.

Le réseau social X a subi plusieurs pannes lundi, en Suisse et dans le monde. La plateforme n'était plus accessible pour les utilisateurs pendant quelques dizaines de minutes. La cause de ces perturbations n'était pas connue.

Faut-il courir acheter le nouvel IPhone 16e? On a testé

Le nouvel iPhone d'entrée de gamme est arrivé. Apple fait ses adieux au bouton d'accueil. Le nouvel iPhone 16e est plus grand, plus rapide - et plus cher.

Pendant des années, l'iPhone SE a été l'underdog de l'univers Apple - petit, familier et étonnamment puissant. Alors que les produits phares coûteux devenaient de plus en plus grands, le SE restait la dernière option pour les fans du design classique de l'iPhone: un bouton d'accueil, un boîtier maniable et un prix qui rendait un téléphone Apple accessible au plus grand nombre.