Bosphore ou lac de Locarno? Istanbul et Ascona sont des destinations très convoitées.

Voici où les Suisses partent en vacances au printemps

Avec l'arrivée (théorique) de la belle saison, Airbnb a dévoilé les tendances de voyages des Suisses au printemps.

Au vu des températures de ces derniers jours, on ne le dirait pas, et pourtant: le printemps est là, du moins si l'on en croit le calendrier. Avec les vacances de Pâques ces jours-ci et, le mois prochain, les ponts de l'Ascension et de la Pentecôte, les occasions pour partir en vacances ne manquent pas.

Si vous manquez d'idées, Airbnb vient de présenter les tendances de voyage des Suisses au printemps. Le verdict?

«Les vacances dans des régions plus rurales sont particulièrement convoitées» Airbnb

La plateforme assure enregistrer «une hausse des réservations de plus de 30% par rapport à l’année précédente» concernant de telles localités.

En Suisse, les destinations les plus prisées sont celles situées en proximité des lacs, poursuit Airbnb. Interlaken, dans le canton de Berne, ou Ascona, au Tessin, en sont des exemples. Les localités montagneuses connaissent également du succès. C'est le cas d'Arosa et Vaz/Obervaz (GR), ainsi que d'Andermatt (UR), où l'on peut «skier jusqu’au mois de mai».

Les catégories «avec vue», «piscine», ou encore «au pied des pistes» figurent parmi les plus populaires, ajoute la plateforme.

Turquie, Italie, Espagne

Cet élan bucolique se dissout lorsqu'il est question de booker des vacances à l'étranger, les grandes villes s'imposant dans le classement des destinations les plus populaires. Les endroits actuellement les plus en vogue sont les suivants:

Istanbul , Turquie

, Turquie Turin , Italie

, Italie Milan , Italie

, Italie Séville , Espagne

, Espagne Gênes, Italie

La métropole turque située sur les rives du Bosphore semble être particulièrement populaire cette année: les recherches pour des séjours dans cette ville ont bondi de plus de 300% par rapport à la période 2022-2023.

Tout comme Istanbul, Turin, Séville et Gênes séduisent de plus en plus les voyageurs suisses à la recherche de destinations à l’international. A côté de ces villes, la Sardaigne et Barcelone conservent leur statut de valeur sûre.

Airbnb note finalement que, en Suisse, une recherche sur cinq est effectuée par un groupe ou une famille.

Et pour celles et ceux qui pensent déjà à l'été, voici les destinations tendance de la saison chaude de l'année dernière:

Bergen , Norvège

, Norvège Edimbourg , Royaume-Uni

, Royaume-Uni Oslo , Norvège

, Norvège Copenhague , Danemark

, Danemark Bretagne , France

, France Tarragona , Espagne

, Espagne Ibiza , Espagne

, Espagne Madrid , Espagne

, Espagne Dublin , Irlande

, Irlande Prague, République tchèque

