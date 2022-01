Vidéo: watson

Actu Fiction

Djokovic expulsé: la réaction de Federer et Nadal n'a pas de prix 😂

Le numéro 1 mondial a été expulsé d'Australie. Comment ont réagi ses concurrents directs à la course au Grands Chelems? La réponse en vidéo.

Team watson Suivez-moi

Novak Djokovic, non vacciné, doit quitter l'Australie. L'Open se déroulera donc sans le numéro 1 mondial. Qu'en pensent Rafael Nadal et Roger Federer? Scoop! Ils ont enfin pris position sur l'expulsion de leur concurrent à la course au Grand Chelem (ils en ont 20 chacun) lors de leur partie de chibre hebdomadaire. Vous êtes curieux de savoir comment ils ont réagi? Bonne nouvelle, ils ont transmis la vidéo en exclusivité à watson. 👇

Il y a un peu plus d'une semaine – alors que Djokovic en était au début de ses aventures au pays de kangourous – les deux compères s'étaient déjà poilés à propos de la situation. Encore une vidéo exclusive d'ailleurs...