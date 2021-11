Soupçonnée d'avoir orchestré l'agression de sa coéquipière au PSG Kheira Hamraoui, Aminata Diallo (à gauche) a été relâchée par les enquêteurs. Ils sont désormais sur une autre piste, qui exclue l'implication de la jeune femme.

Affaire Hamraoui-Diallo: la montagne accouche d'un... lit

L'agression de Kheira Hamraoui du PSG a conduit à 36h de garde à vue de sa coéquipière Aminata Diallo. Mais la piste de la «rivalité sportive malsaine» semble écartée et celle d'une affaire privée, liée à la vie intime de l'ex-joueuse du Barça, est privilégiée.

abdoulaye penda ndiaye

Dans l'affaire Kheira Hamraoui-Aminata Diallo, la théorie de la rivalité sportive malsaine entre deux joueuses n'a pas tenu longtemps. Soupçonnée d'avoir orchestré l'agression de sa coéquipière, Aminata Diallo (26 ans) a retrouvé la liberté après 36h de garde à vue. Selon nos informations, lors de son face-à-face avec les enquêteurs, la jeune internationale a accepté de répondre aux questions sans s'entourer des services d'un avocat. Aucune charge n'a été retenue contre elle.

Plainte contre L'Equipe pas exclue

Me Mourad Battikh a pris l'affaire en cours et défend désormais les intérêts de l'internationale âgée de 26 ans. Contacté dimanche par watson, il a soutenu que dans cette affaire, l'innocence d'Aminata Diallo était «pleine et entière».

La parole est à l'avocat «J'en appelle à la responsabilité des médias qui ont jeté en pâture le nom de ma cliente. Je n'exclus pas une plainte pénale contre le journal L'Equipe. J'espère que les sponsors, le PSG et l'équipe de France se montreront à la hauteur. Aminata Diallo est innocente» Me Mourad Battikh avocat d'Aminita Diallo répondant à watson

Regards sur Barcelone

A présent que la piste de la «rivalité sportive malsaine» semble écartée, avec son lot de dégâts d'image pour la malheureuse Aminata Diallo, dont le nom a été traîné dans la boue, une autre piste attire les regards. Et elle est extra-sportive. Selon les informations de RMC Sport, au moment du passage à l'acte, les agresseurs de Kheira Hamraoui lui auraient dit: «Alors comme ça, on couche avec des hommes mariés?»

Une affaire privée qui serait liée aux trois saisons barcelonaises de l'actuelle internationale du PSG. On est donc passé d'une théorie du «Tu me piques ma place, je te fais fracasser» aux soupçons d'un «Tu me piques mon mec, je te fais fracasser». Autant dire que la montagne a accouché d'un lit.