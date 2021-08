5 stars d'Athletissima qui vont vous éblouir, vues par un expert

Ancien athlète de niveau national, Jean-Jacques Besseaud fut le speaker d'Athletissima pendant trente ans. L'académie française lui doit notamment le célèbre «pschhhhhhhh» prononcé avant le départ des épreuves de sprint. «Je disais toujours aux gens qui passaient dans ma cabine que je répétais mon texte», glisse-t-il avec autodérision.

Il a contribué à la création du meeting dont il est toujours un membre du comité. «De ceux qui ont connu les tout débuts, nous ne sommes plus que trois.»

Jean-Jacques Besseaud, 78 ans, a exercé comme journaliste à la Radio romande et à 24 Heures où il fut un éminent spécialiste (à quelques erreurs de pronostics près) d'athlétisme, de hockey, de tennis et de football.