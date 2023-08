Shericka Jackson a remporté le titre mondial sur 200 m avec un chrono canon (21''41) et une coiffure polémique aux Mondiaux de Budapest. Image: AP

Le chignon de la discorde

La sprinteuse jamaïcaine Shericka Jackson a-t-elle raison d'arborer une coupe de cheveux volumineuse qui la ralentit forcément? Le débat fait rage.

En voyant la performance de Shericka Jackson sur 200 m, vendredi aux Mondiaux de Budapest, Fred Grappe a failli avaler sa kürtőskalács (gâteau hongrois) de travers. La Jamaïcaine a certes réalisé un authentique exploit (titre mondial et 2e meilleur chrono de l'histoire en 21''41), mais ce n'est pas ce qui a le plus interpellé le chercheur en science du sport. Ce qui l'a vraiment surpris, c'est que la sprinteuse aurait pu aller plus vite encore si elle n'avait pas négligé un détail qui n'en est pas un dans le sport de haut niveau: l'aérodynamisme.

Fred Grappe a résumé son sentiment sur le réseau social «X» en commentant une photo de l'athlète saisie en plein effort:

Pour comprendre la remarque de Fred Grappe, il faut se rappeler que le Français travaille comme directeur de la performance au sein de l'équipe cycliste Groupama-FDJ, dans un sport qui traque les moindres détails en soufflerie pour permettre aux coureurs d'avoir une meilleure pénétration dans l'air. Les casques, notamment, sont confectionnés par des ingénieurs en aérodynamisme. A ce niveau de précision, on peut imaginer que la présence d'un chignon dans une finale des Championnats du monde a de quoi perturber.

Fred Grappe n'est d'ailleurs pas le seul professionnel du vélo à trouver cette protubérance incongrue. Septuple champion du monde de cyclisme sur piste, François Pervis s'est fait la même réflexion: «C’est étonnant qu’à ce niveau, ils n’aient pas un minimum de connaissance en aéro», a-t-il grincé sur les réseaux sociaux.

En athlétisme, «les vêtements commencent seulement à être un minimum efficaces en aéro, a ajouté l'ex-cycliste belge Philippe Gilbert, champion du monde sur route, vainqueur de Paris-Roubaix et du Tour des Flandres notamment. Je suis toujours surpris de revoir des images pas toujours si veilles que ça, où des athlètes courent avec des vêtements de taille +++, où le t-shirt flotte et le dossard n'est pas scotché ni épinglé.»

Une négligence qui fait sourire Fabrice. En bon fan de F1, cet internaute est lui aussi attentif aux aspects aérodynamiques, d'où cette question:

«Celles qui ont de longues tresses ne gagneraient-elles pas un peu de temps avec moins de cheveux, donc de masse?»

Sha'Carri Richardson arborait une épaisse tignasse à Budapest cette année. Image: EPA

Il paraît évident qu'un sportif plus léger, ne serait-ce que de quelques centaines de grammes, aura de meilleures chances de gratter les centièmes qui le séparent d'une potentielle médaille. Kenny Guex, entraîneur en chef du sprint et des haies chez Swiss Athletics, est d'accord avec ce constat. Il estime aussi que Fred Grappe n'a pas tort sur le fond.

D'ailleurs, précise-t-il, «on peut obtenir un gain aéro à partir d'une vitesse entre 15 et 20 km/h. Or il y a très peu de disciplines en athlétisme dans lesquelles les sportifs sont en-dessous de ces mesures». Concrètement, cela signifie que la quasi totalité des athlètes aurait intérêt à se pencher sur l'aérodynamisme, quand bien même les gains n'ont rien à voir avec ceux que l'on peut obtenir en cyclisme:

«Les vitesses sont moins grandes et les spécialistes d'athlétisme ne peuvent de toute façon pas changer autant de position que sur un vélo pour gagner en aéro et aller plus vite. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a jamais vu un sprinter se mettre en boule en courant! (Il sourit) Cela dit, il est évident que le chignon de Shericka Jackson peut avoir un impact sur sa performance.» Kenny Guex, entraîneur chez Swiss Athletics.

S'il y a un impact, pourquoi le négliger? Les stars de la piste cendrée s'échinent chaque jour à l'entraînement pour tenter de grappiller quelques centièmes. Pourquoi se présentent-ils au départ des courses les plus importantes de leur saison avec un look de nature à les ralentir?

«C'est vrai qu'il y a un paradoxe, reconnaît sans peine Kenny Guex. Certains sprinters s'entraînent avec un expert en science du sport qui prend des mesures au laser et leur fournit les datas après chaque course d'entraînement afin d'avoir un retour immédiat sur la performance. Et dans le même temps, ils n'intègrent pas ces gains marginaux qui, à la fin, peuvent leur coûter du temps.»

L'entraîneur romand admet lui-même qu'il ne discute pas avec ses athlètes de la façon dont ils doivent se coiffer pour une compétition. Il s'agit simplement d'un sujet qui n'est pas abordé. «Mujinga Kambundji a souvent une coupe de cheveux qui prend un peu de place, mais personne ne lui a jamais dit qu'elle devait se coiffer autrement.»

La Suissesse court parfois avec les cheveux en bataille, comme ici en 2022 à Lucerne. Image: KEYSTONE

C'est peut-être parce que les excentricités font partie de ce sport, qu'elles y sont même encouragées. Certains athlètes ont construit une image, ils sont devenus un personnage avec des cheveux rouges, verts ou bleus et des ongles peinturlurés, et ils ont très bien compris tout ce que ce personnage pouvait leur rapporter.

La chevelure flamboyante (mais si peu aérodynamique) de Shelly-Ann Fraser-Pryce. Image: AP

«En athlé, tu ne gagnes pas ta vie avec le prize money, rappelle justement Kenny Guex. C'est donc la façon dont tu vends ton image et tes sponsors qui te permettent d'avoir un revenu stable. Dès lors, et en résumé, le gain lié à ton look et au buzz qu'il suscite est peut-être plus important que la perte de centièmes liée à l'absence d'aérodynamisme.»

On ne peut toutefois s'empêcher de penser que si une athlète était autorisée à ressusciter la combinaison mythique de Cathy Freeman au départ d'une course, elle gagnerait à la fois en popularité et en centièmes. Il n'y aurait plus de cyclistes, alors, pour lui crêper le chignon sur les réseaux sociaux.