Cet athlète n’est pas passé loin de la catastrophe

L'instance souhaite en effet remplacer la planche d’appel par une zone bien plus grande, à l'intérieur de laquelle tous les sauts seraient validés, pour éviter les «mordus», raccourcir le temps d’attente entre les passages et enchaîner plus rapidement les sauts.

Le Jamaïcain semble s’être élancé dans les règles puisque le décompte de son saut avait débuté depuis 15 secondes lorsqu’il a enclenché sa course et que le cône placé devant la planche d’appel était retiré.

Avant qu’il ne dépasse les huit mètres, McLeod s’est fait peur sur son deuxième essai. Et pour cause, les volontaires, râteau en mains, étaient toujours en train d’aplanir le sable lorsqu’il s’est envolé. Les ratisseurs ont néanmoins eu le réflexe de se retirer au dernier moment, afin d’éviter un choc qui aurait pu être terrible.

On a regardé Nadal-Alcaraz sur Netflix et on s'est ennuyé

La plateforme diffusait dimanche soir son premier match de tennis en direct, à Las Vegas. Si la réalisation a été quasi parfaite, elle a cruellement manqué d'audace.

Quand on a allumé la TV dimanche à 21h30, on s'est d'abord demandé si Netflix avait changé à la dernière minute l'affiche de son «Netflix Slam». Une surimpression en guise d'avertissement «Classé 7+ langage grossier» est apparue en haut à gauche de l'écran. Benoît Paire et Nick Kyrgios, réputés pour leurs coups de sang et leur vocabulaire fleuri, ont-ils remplacé au pied levé les bien plus sages Rafael Nadal et Carlos Alcaraz?