«Oh my Viking!» Karsten Warholm a choqué l'athlétisme

#Tokyo2020 @Eurosport_FR @Berti_Milliard Young détenait la plus vieux record du monde sur la piste depuis 29 ans et il se retrouve 4e performer de tous les temps en l’espace d’un mois (5e chrono) 😱 Je suis encore groggy et je n’ai pas de mot 😳 Le choc de ces JO