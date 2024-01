Dominic Lobalu en amont du populaire Grand Prix de Berne. Image: KEYSTONE

Ce coureur fait briller la Suisse mais ses exploits posent problème

Dominic Lobalu s'est distingué à Barcelone en égalant le record d'Europe du 5 kilomètres. Mais peut-on parler de record de Suisse pour ce «Swiss Starter» qui ne détient pas la nationalité helvétique? Les interprétations divergent.

Ralf Streule / ch media

L'année 2023 ne pouvait pas mieux se terminer pour Dominic Lobalu. Le coureur d'Abtwil (AG) a réalisé l'une de ses meilleures performances le jour de la Saint-Sylvestre lors du 5 kilomètres de la Cursa dels Nassos à Barcelone, en 13 minutes et 12 secondes. Le sociétaire du LC Brühl a ainsi égalé le record d'Europe du Français Jimmy Gressier, qui avait réalisé le même temps en février 2023 à Monaco.

La perf' n'a pas encore été officiellement homologuée, mais l'Association européenne d'athlétisme devrait s'en charger dans les semaines à venir - la procédure prenant toujours un peu de temps.

Lobalu tout sourire à l'arrivée à Barcelone. Image: keystone

Lobalu court sous pavillon suisse depuis septembre

Ce n'est pas la première fois que Lobalu court sur les bases d'un record européen. Il y a un an par exemple, il avait franchi la ligne d'arrivée du 10 kilomètres de Valence en 27 minutes et 09 secondes, soit 4 secondes de mieux que la meilleure performance européenne de tous les temps, détenue par le Suisse Julien Wanders.

Le fait que son chrono à Barcelone soit désormais considéré comme un record d'Europe s'explique. Depuis le 7 septembre 2023, Lobalu est autorisé à courir sous drapeau suisse par World Athletics, l'instance faîtière de l'athlétisme mondial. Il est officiellement «Swiss Starter» bien qu'il ne possède pas la nationalité helvétique.

«Dominic Lobalu peut battre le record de Suisse»

La question de savoir si le temps de Lobalu doit également être considéré comme le nouveau record de Suisse mérite d'être posée. Les premiers communiqués partaient du principe que les 13 minutes et 29 secondes de Julien Wanders réalisés en 2019 à Monaco restaient valables, car justement, Lobalu ne dispose pas d'un passeport suisse. Mais Swiss Athletics interprète les choses d'une autre manière.

En raison du cas particulier de l'athlète, les règlements ont été adaptés le 1er décembre. De ce fait, «Dominic Lobalu est autorisé à prendre le départ sous drapeau helvétique, apte à obtenir des titres de champion de Suisse et à battre des records nationaux», mentionne la fédération. Pour Swiss Athletics, il est donc clair que lorsque le record européen de Dominic Lobalu sera homologué par European Athletics, celui-ci deviendra par la même occasion le nouveau record de Suisse.

Les records nationaux pourraient désormais tomber les uns après les autres, car Lobalu performe sur toutes les distances du 3000 mètres au semi-marathon.

Lobalu est un homme de record. A Lucerne, il détient celui du meeting sur la distance du 3000 mètres. Image: KEYSTONE

Swiss Athletics attend toujours une réponse

La fédération suisse a demandé à World Athletics un réexamen du dossier Lobalu. Le Sud-Soudanais de 25 ans, réfugié depuis 2019, ne pourra pas devenir citoyen helvétique avant 2034. Et il ne peut concourir ni pour son pays de naissance, ni pour l'équipe des réfugiés.

World Athletics l'autorise néanmoins à représenter la Suisse, et ce, à la demande de Swiss Athletics. Mais il devra attendre avril 2026 pour être en mesure de participer aux grands événements internationaux, comme les Championnats du monde, les «Europe» et les Jeux olympiques. Une demande de reconsidération a été envoyée pour réduire ce délai, mais celle-ci est toujours en attente. Dans l'entourage de Lobalu, on espère que le récent record du 5 kilomètres pourra influencer positivement la décision de la fédération internationale.

Du camp d'entraînement au record d'Europe

La victoire à Barcelone est une nouvelle étape remarquable dans la carrière de Lobalu. D'autant qu'il ne s'attendait pas à une telle fin d'année. En septembre, après la saison sur piste, il subissait une opération de l'épaule l'éloignant des terrains d'entraînement. Le retour parmi l'élite mondiale s'est fait plus rapidement que prévu.

Le record est encore plus étonnant si l'on considère la préparation de Lobalu pour cette course. Il était en stage à Monte Gordo au Portugal avec Swiss Athletics et s'est farci un long voyage de plusieurs heures pour rallier la capitale catalane juste avant le départ. Cela ne l'a pas empêché de se détacher tôt du peloton et des lièvres.

A l'attaque dans les rues de Barcelone. Image: keystone

Dans 10 jours, Dominic Lobalu portera un autre dossard, du côté de Valence pour un 10 kilomètres. Il pourrait bien affoler une nouvelle fois le chronomètre.

Adaptation en français: Romuald Cachod.