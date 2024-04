Usain Bolt a perdu un record qui en dit long sur sa carrière

La femme la plus rapide du monde crie sa rage et sa douleur

Le Jamaïcain faisait preuve d'une grande facilité en course. Après les titres et les records, de nombreux observateurs ont souhaité le voir se consacrer au 400 mètres. Par curiosité, afin de savoir jusqu'où il pourrait aller. De l'avis des spécialistes, Bolt était en mesure de battre le record du monde, alors en possession de Michael Johnson (43'18). «L'Eclair» aurait même pu descendre sous les 43 secondes, ce qu'aucun homme n'a réussi jusqu'à présent (Wayde van Niekerk a couru en 43'03 en 2016).

Usain Bolt était prédisposé pour performer sur le tour de piste. Sa grande taille et son physique longiligne faisait de lui un athlète naturellement rapide. Or dès ses débuts chez les professionnels, le Jamaïcain s'est consacré au 200 puis au 100 mètres, l'épreuve reine du sprint. La suite, tout le monde la connaît. Bolt a multiplié les victoires sur la scène internationale.

Ce temps de 47'27 affole la Jamaïque et tout le petit monde de l'athlétisme, d'autant que le garçon n'est âgé que de 16 ans. Il est encore trop tôt pour savoir s'il marchera sur les pas de la légende du sprint. Sa performance rappelle néanmoins celle d'Usain Bolt, et cette relation si particulière que le triple recordman du monde e ntretenait avec le tour de piste.

Sauf que depuis le 30 mars, le roi «Usain» est dépassé. La faute à Nickecoy Bramwel, un autre Jamaïcain, qui à Grenade a abaissé de six centièmes le temps de son compatriote. «Je lorgnais dessus depuis l'été dernier et c'est un sentiment formidable de pouvoir lui prendre ce record», a ainsi déclaré Bramwel à l'issue de sa finale.

Celui que l'on surnomme «La Foudre» était en revanche un véritable coureur de 400 mètres. Si bien qu'il s'était emparé à 15 ans du record U17 du tour de piste des CARIFTA Games - une compétition de très haut niveau pouvant être décrite comme les Championnats juniors de la Caraïbe. Bolt avait couru en 47'33 en 2002 et signé un chrono que beaucoup avaient alors comparé à un record du monde non officiel (les records mondiaux comptabilisés par World Athletics concernent uniquement les trois catégories suivantes: U18, U20 et Senior).

Usain Bolt a pris sa retraite sportive en 2017. Or il détient toujours les records du monde du 100 mètres et du 200 mètres. Celui du 4x100 mètres, qu'il partage avec Nesta Carter, Michael Frater et Yohan Blake, est également en sa possession. Ses meilleures performances dans les catégories jeunes sont en revanche progressivement effacées des tablettes.

Le roi du sprint court vient de se faire déposséder d'un record juniors qu'il détenait depuis 22 ans. Et on ne parle ni de 100 mètres ni de 200 mètres, c'est dire à quel point le Jamaïcain était d'abord programmé pour performer dans une autre discipline.

