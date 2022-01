Une sprinteuse suisse dit souffrir des conséquences du vaccin Pfizer

«Je dois avouer que je suis contrariée par la situation car on ne parle pas assez des effets secondaires. Je me sens impuissante puisque c'est complètement hors de mon contrôle... Je suis heureuse que le vaccin ait permis d'éviter de nombreux décès et de réduire la pression sur les hôpitaux et le personnel hospitalier, mais je suis frustrée que moi-même ainsi que d'autres personnes jeunes et en bonne santé souffrent de ces lourds effets secondaires.»