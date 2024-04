Cet arbitre a été pris la main dans le sac après son match

Un homme en noir officiant en Euroleague - l'équivalent de la Ligue des champions en basket - se trouve actuellement dans la tourmente. Non pas à cause de soupçons de corruption, mais parce qu'il aurait commis un vol quelques heures après l'un de ses matchs.

Matej Boltauzer est un arbitre expérimenté. Il siffle en Euroleague depuis la saison 2003 et a déjà participé à six Final Four - le dernier remontant à 2021.

Le Slovène était encore sur le parquet il y a quelques jours, puisqu'il arbitrait le match 1 du quart de finale entre le Panathinaikos et le Maccabi Tel Aviv. Une rencontre controversée, à l'issue de laquelle le Pana a laissé entendre que les Israéliens, vainqueurs 87-91 à l'extérieur, ont été avantagés pour des raisons politiques.

Si en Grèce, on estime avoir été volé sur le parquet, l'arbitre Boltauzer, lui, semble être passé à l'acte en dehors des terrains. Vendredi, le média serbe Republika a dévoilé des images le montrant en train de commettre un vol. Depuis, celles-ci ont largment circulé sur la toile.

Les faits remonteraient au 5 décembre 2023 et se seraient produits à l'aéroport de Belgrade, quelques heures après le match Partizan - Monaco. Alors qu'il rentrait chez lui, Boltauzer aurait dérobé au Duty Free un parfum Tom Ford d'une valeur d'environ 215 francs.

Les images de la vidéo surveillance ⬇️ Vidéo: twitter

Arrêté sur le champ, l'arbitre continental aurait ensuite été relâché après avoir rendu l'objet du délit et reconnu sa mauvaise conduite devant la police.

Contacté par le média serbe, Matej Boltauzer est resté vague à propos de cet épisode. «Je ne sais rien à ce sujet. Je suis désolé, je ne peux parler», a-t-il déclaré. L'Euroleague prend toutefois cette affaire très au sérieux et aurait selon Eurohoops ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de cet homme, qui voyageait pour le compte de l'instance au moment des faits.

Voler est un acte détestable. Mais il l'est encore plus lorsque l'on est arbitre de haut niveau, et que l'on est supposé faire respecter les règles. On imagine donc mal Boltauzer être au sifflet d'autres matchs cette saison, surtout qu'il ne reste que les rencontres cruciales des play-off, puis le Final Four.

(roc)