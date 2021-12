Le cahier sport de watson, c'est ici

Best of Sport

Chaque dimanche matin, accompagnez votre brunch avec notre sélection magazine. Cette semaine, notamment: des supporters ingénieux et téméraires, un roi qui distribue des caviars, des clubs hors-la-loi et des tennismen qui pètent des câbles (et des raquettes).

Team watson

Le feu sacré

Les fumigènes sont un indispensable de la culture ultra dans les stades de foot. Mais ils sont prohibés. Alors pour passer la fouille et avoir le plaisir de craquer quelques torches dans le secteur le plus chaud de l'enceinte, les fans sont prêts à tout. Y compris demander à leurs amies de glisser l'objet interdit dans leurs parties intimes.

L'évidente reconversion

Une fois leur carrière terminée, de nombreux athlètes professionnels se lancent un nouveau défi. Et pas des moindres: devenir politicien. En apparence, pas grand chose en commun entre taper dans un ballon et œuvrer pour la collectivité à coups de discours et de signatures de papiers. Et pourtant, réussir en sport ou en politique exige certaines mêmes qualités, comme le goût de l'effort et l'esprit d'équipe. watson a mené l'enquête.

Souvenirs de Chine

Des hôtesses de l'air en tenue de cosmonaute, des repas qui n'arrivent pas à temps, très peu de neige: c'est ce qu'a vécu Fanny Smith le week-end dernier en Chine, où elle disputait une course de skicross sur le site olympique. Même s'il faudra des améliorations d'ici deux mois, la Vaudoise est confiante: ces JO de Pékin vont très bien se passer.

Petits filous!

Cristiano Ronaldo à Servette, Messi au Lausanne-Sport? Inimaginable dans la vraie vie. Mais pas dans le monde des transferts fictifs. Parce que oui, il en existe bel et bien un. Les locaux de la Juventus Turin ont été perquisitionnés il y a quelques jours pour cette raison. Le club du Piémont est accusé de vendre des joueurs à de petits clubs puis de les récupérer, sans même qu'ils y jouent. Certains mastodontes du foot européen ont recours à ce procédé pour truquer leur comptabilité. Explications.

L'Eldorado de glace

Disputée chaque année entre Noël et Nouvel An, la Coupe Spengler est l'un des plus vieux tournois de hockey sur glace au monde. Elle est aussi une véritable mine d'or pour son club hôte, le HC Davos. Mais le mauvais tournant que prend la pandémie actuellement menace une nouvelle fois la compétition centenaire. Et les finances du club grison.

Un roi dévoué à son peuple

«Une personne d'une extrême humilité», selon l'un de ses amis. Et pourtant, Miroslav Stevanovic est un roi. L'élégant milieu de terrain du Servette FC est le meilleur passeur décisif dans toute l'Europe du football cette saison. Et c'est tout sauf un hasard: en plus de ses qualités techniques, le Bosnien est une personne altruiste et intelligente. Portrait.

Massacre à la tronçonneuse raquette

Quand elle a été présentée à la fin des années 2010, la nouvelle formule de la Coupe Davis avait déjà fait pas mal jaser dans le milieu du tennis. Aujourd'hui, force est de constater que ces craintes étaient fondées: disputée sur une semaine et sur terrain neutre, la phase finale de la compétition n'offre plus les ambiances survoltées des rencontres jouées dans les différents pays. Les experts ne mâchent pas leurs mots: «La Coupe Davis a été massacrée!»