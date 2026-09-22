Les Suissesses Jasmin Liechti, Marlen Reusser et Noemi Rüegg lors des Championnats du monde de Montréal, au Canada, le 22 septembre 2026. Image: www.imago-images.de

La Suisse s'est parée de bronze lors des Mondiaux de Montréal

Mardi, lors du contre-la montre par équipes mixte des Mondiaux de cyclisme de Montréal, la Suisse s'est hissée sur le podium aux côtés de l'Italie et de la France.

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La Suisse s'est parée de bronze mardi lors du contre-la montre par équipes mixte des Mondiaux de Montréal. Elle complète le podium derrière l'Italie, sacrée championne du monde, et la France.

Lancé avec un débours de 35'' sur les leaders italiens, le trio de Suissesses composé de la championne du monde du chrono individuel Marlen Reusser, Noemi Rüegg et Jasmin Liechti a réussi à accrocher la troisième place, avec 20'' de retard sur les vainqueurs et 12'' sur les Français. Sacrée en 2022 et 2023, la Suisse n'est pas parvenue à reconquérir son titre, et doit se contenter du bronze, comme en 2025.

Partis en premiers, Stefan Bissegger et Mauro Schmid ont dû parcourir la majeure partie du parcours à deux. La faute à un ennui mécanique sur le vélo de Stefan Küng survenu en début de course, condamnant ce dernier à laisser partir ses coéquipiers. Les deux Suisses ont passé le relais aux dames avec le sixième temps des formations engagées, permettant à leurs consœurs d'effectuer une belle remontée sur la deuxième moitié du parcours.

Menée par Filippo Ganna et Elisa Longo Borghini, l'équipe d'Italie a dominé l'épreuve en 51'32. Double tenante du titre, l'Australie a terminé au pied du podium, avec près de 20'' de retard sur les Helvètes au terme du parcours de 40,6 km. (ag/ats)