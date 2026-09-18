Le coureur suisse Stefan Küng sera une des attractions lors du chrono des Mondiaux dimanche. Image: KEYSTONE

Cette star du cyclisme suisse divise nos journalistes

Stefan Küng figure parmi les favoris du contre-la-montre des Mondiaux, dimanche dès 18h45 à Montréal. Mais ses chances de décrocher le maillot arc-en-ciel font débat au sein de notre rédaction.

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Une grande page du cyclisme suisse pourrait s’écrire ce dimanche si Stefan Küng, 32 ans, devient champion du monde du contre-la-montre. Sur le papier, le Thurgovien possède de solides arguments: une forme étincelante, un parcours qui lui convient et l’expérience des grands rendez-vous. Reste à savoir s’il parviendra à transformer ces atouts en or mondial.

Nos journalistes ne partagent pas le même pronostic. Romuald Cachod estime que le Suisse devra se contenter au mieux d’une médaille de bronze, tandis que Julien Caloz croit Küng capable de décrocher le titre suprême. Débat.

Romuald Cachod: «Un peu de mesure»

Stefan Küng est un excellent rouleur, l’un des coureurs à avoir remporté le plus de chronos. Mais lorsqu’il s’agit de lever les bras dans les courses qui comptent, son palmarès sur route reste cruellement maigre. Aucun titre olympique ou mondial, ni aucune victoire d’étape sur le Tour ou le Giro.

A 32 ans, le Thurgovien n’a goûté à la première place sur ces épreuves que par équipes et s’est de ce fait majoritairement imposé sur des courses d’un standing inférieur: des tours d’une semaine et les Européens dépourvus d’histoire. Que ses deux seules victoires en Grand Tour aient été obtenues sur une Vuelta qui a consacré Mas, Kuss et Horner ces dernières années est révélateur.

«King Küng» pourrait-il devenir roi du chrono au Canada, parce qu’il a tout misé sur sa fin de saison après une importante blessure en février et qu’il vient d’enchaîner les victoires en Pologne pour quatre minuscules secondes, puis en Espagne pour deux fois moins, aidé par les abandons de Pogacar et Tarling? Un peu de mesure.

Après son premier succès sur la Vuelta il y a deux ans, Küng n’avait pas fait mieux que huitième aux Mondiaux en Suisse deux semaines plus tard. Ces derniers avaient été remportés par Evenepoel devant Ganna, deux géants qui marchent sur la discipline sans inviter le Suisse à leur table.

Sur ses dix dernières confrontations avec chacun d’eux, il n’a devancé le Belge qu’une fois et l’Italien deux fois. Et jamais dans un grand rendez-vous.

A Montréal, «Remco» et «Pippo» réussiront encore à le battre. Parce qu’ils sont intrinsèquement plus forts, que le parcours leur plaît tout autant et qu’ils débarquent frais, quand Küng a passé 18 jours sur une Vuelta où la chaleur a épuisé les organismes comme jamais. Ils ont aussi admirablement préparé leur affaire, en témoigne leur retour tonitruant à la compétition: Evenepoel a gagné à Québec, tandis que Ganna était dans tous les bons coups en Grande-Bretagne.

Comme toujours en contre-la-montre, chacun sera à sa place. Stefan Küng ne battra pas son meilleur résultat aux Mondiaux (2e en 2022) et luttera plutôt avec des noms comme Thornley ou Foss pour décrocher au mieux une deuxième médaille de bronze. Un métal qu’il peut convoiter au regard de sa bonne forme et de plusieurs grandes absences.



Julien Caloz: «Une chance en or»

Stefan Küng possède toutes les cartes en main pour réaliser l’un des plus grands exploits de sa carrière. D’abord parce qu’il affiche une forme exceptionnelle. Il vient de remporter le chrono de la Vuelta et, même si ses deux principaux adversaires aux Mondiaux (Evenepoel et Ganna) étaient absents en Espagne, il serait faux de minimiser l’impact mental d’une telle victoire dans un sport où les coureurs perdent bien plus souvent qu’ils ne gagnent.

Surtout que le rouleur thurgovien a un avantage sur la plupart de ses contradicteurs: s’il est aussi costaud à ce stade de la saison, c’est paradoxalement en raison d’une blessure survenue en février (fracture du fémur). Celle-ci l’a contraint à couper, à se reconstruire progressivement et à repousser son pic de forme vers la deuxième partie de saison. Une situation inhabituelle pour un coureur comme Küng, habitué à enchaîner les classiques, les épreuves par étapes et les chronos tout au long de l’année.

Arriver en septembre avec moins de kilomètres de compétition dans les jambes, donc moins de fatigue accumulée, représente un avantage considérable.

Cela s’est d’ailleurs vu dès son retour: victoire sur le chrono du Tour de Pologne, puis sur celui de la Vuelta, qu’il a ensuite quittée pour se projeter pleinement vers les Mondiaux et un parcours qui correspond parfaitement à ses qualités de rouleur: un exercice solitaire de 39,2 km pour seulement 220 mètres de dénivelé. Exactement le type d’effort long et puissant sur lequel Küng peut exprimer tout son potentiel.

Stefan Küng deviendra-t-il champion du monde dimanche? Oui il peut le faire, Julien a raison Non il sera battu, je partage l'avis de Romuald Voter Au total, 15 personnes ont participé à ce sondage.

Tout semble donc réuni pour décrocher dimanche ce maillot arc-en-ciel dont le Thurgovien rêve depuis si longtemps. A 32 ans, il sait que les occasions de réunir forme, parcours favorable, fraîcheur et expérience seront rares. S’il parvient à gérer la pression et à transformer son envie en une course maîtrisée, il tient peut-être là la chance de sa vie. Une chance en or.

